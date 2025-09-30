Un verdadero drama es lo que vive la familia de Gabriel Eduardo Cano Díaz, un joven de 18 años, quien lleva más de 48 días desaparecido. Al joven se le perdió el rastro después de que asistiera a una cita odontológica en el barrio Camilo Torres, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Todo ocurrió el 12 de agosto del presente año, día en el que el joven salió vestido con un jean gris, una chaqueta negra y unos tenis blancos. Se dirigió a cumplir la cita que tenía en el consultorio a las 10:00 a. m., el sitio era muy cercano a la casa de su abuela en donde se estaba quedando.

Las cámaras de seguridad muestran al joven ingresar y salir del consultorio. | Foto: Captura de video: City Tv

En cámaras de seguridad se registró el momento en el que entró y también en el que salió, algo que ocurrió hacia las 11:10 a. m. Tras esto, caminó un poco e ingresó a un supermercado de la marca Olímpica.

Gabriel permaneció por alrededor de media hora y salió, ahí fue cuando se le perdió el rastro. Pese a que se han revisado las cámaras de seguridad del sector, no se ha encontrado registro alguno o indicio sobre qué fue lo que pasó con él y si estaba con alguien.

El drama y la angustia se han apoderado de su familia, especialmente de su mamá Nelly, quien no pierde la esperanza de poder volver a ver a su hijo.

“La espera es horrible, no sé nada de mi hijo y nos hace mucha falta“, dijo la mujer en diálogo con el medio City Tv.

Hasta el momento no hay ninguna pista sobre qué fue lo que le ocurrió, pese a que las autoridades ya se encuentran trabajando en el caso. La mujer confirmó que hace algunos días se emitió una circular amarilla para intentar localizarlo.

“Yo he ido a la Fiscalía varias veces y me dicen que toca esperar y esperar, pero no sabemos nada más”, comentó. También explicó que están aguardando por un nuevo fiscal.

La mamá del joven aseguró que él mostró un comportamiento muy normal en la cita y, además, en las cámaras de seguridad no se observa nada extraordinario.

Por ello, la mujer le hizo un llamado a todas las personas para que le ayuden a ubicar al joven y acabar con la angustia que está viviendo desde hace 48 días.

“Si por favor algún vecino lo vio ese día y tiene algún video o recuerdo, que nos avise y lo mismo a las autoridades. Esta espera es horrible. (...) No sé nada de él hace días y nos hace mucha falta”, expresó en medio de lágrimas.