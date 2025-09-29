Así engañaban a menores de edad para ofrecer servicios sexuales por $100.000 en Santander

En las últimas horas, fueron capturadas tres personas en el municipio del Socorro, en el departamento de Santander, quienes engañaban a menores de edad para ofrecer servicios sexuales.

Una investigación exhaustiva de la Policía de Santander permitió establecer la participación de estos presuntos actores criminales en la explotación de menores. Un Juez de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal de Protección y Servicios Especiales, mediante diligencias de registro y allanamiento, lograron la materialización de las tres capturas por orden judicial, entre ellas, una mujer, por los delitos de pornografía con personas menores de 18 años, proxenetismo con menor de edad y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Durante el operativo, los uniformados incautaron tres teléfonos celulares y un computador portátil que serán utilizados como material probatorio, en este caso que a indignidad a la comunidad.

La investigación permitió identificar a dos víctimas menores de edad, quienes presuntamente eran utilizadas para ofrecer servicios sexuales tanto presenciales como a través de redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, la mujer capturada sería la líder de este grupo, quien, al parecer, utilizaba a menores de 12 años de edad, para ofrecer servicios sexuales a mayores de edad por la suma de $100.000.

| Foto: Policía Nacional

“Este resultado es el fruto de un trabajo de inteligencia y articulación interinstitucional. No vamos a escatimar esfuerzos para desarticular cualquier red criminal que atente contra la integridad y la dignidad de nuestros menores. Los niños son el futuro de nuestra nación, y es nuestro deber protegerlos de aquellos que buscan explotarlos y vulnerar sus derechos de la manera más vil. Hacemos un llamado a la comunidad a que no guarde silencio. La denuncia oportuna es clave para enfrentar estos delitos”, detalló el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante departamento de Policía Santander.