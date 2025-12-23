A una cárcel en Medellín, donde los presos permanecen en condiciones difíciles, con un hacinamiento escandaloso que los obliga a dormir en el suelo, sobre cartones o incluso a permanecer de pie en pequeñas celdas en las que no cabe un alma más, fue enviado un ciudadano islandés acusado de violentar sexualmente a una menor de 16 años.

Los hechos, según informó la Fiscalía, ocurrieron durante la madrugada del pasado 6 de diciembre, en el sector de San Diego, centro-oriente de Medellín (Antioquia).

El islandés, establecieron los investigadores, presuntamente contactó a la víctima “para que sostuvieran relaciones sexuales. Posteriormente, se trasladaron a una vivienda ubicada en el Barrio Simón Bolívar, en el occidente de la ciudad, y allí el hombre la habría agredido sexualmente en contra de su voluntad”, aseguró la Fiscalía.

“Ante el abuso, la víctima huyó del lugar y dio aviso a las autoridades”, agregó la entidad.

Con la información entregada, las autoridades desplegaron un operativo, le dieron captura y lo llevaron ante un juez de control de garantías.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano islandés Borkelsson Hogni Kjartan, por su presunta responsabilidad en ofrecer dinero a una menor de edad de 16 años, a cambio de sostener un encuentro sexual”, señaló esa entidad.

El hombre negó las acusaciones, pero tendrá que pasar los días en prisión mientras avanza esta investigación.

Medellín, una ciudad que en los primeros seis meses de este año recibió 546.000 turistas extranjeros, emprendió una batalla para que no lleguen a la ciudad a agredir sexualmente a menores de edad.

Incluso, su alcalde, Federico Gutiérrez, ha buscado ayuda en Estados Unidos para que la justicia actúe. De esa manera se consiguió una condena a cadena perpetua contra Stefan Andrés Correa.

Stefan Andrés Correa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Foto: Suministrada a Semana.

Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, hallado culpable de liderar una red sistemática de explotación sexual infantil en Medellín.