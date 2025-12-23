Medellín

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

El turista salpicado en la presunta agresión sexual fue identificado como Borkelsson Hogni Kjartan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 10:50 a. m.
Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.
Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor. Foto: Fiscalía y Archivo.

A una cárcel en Medellín, donde los presos permanecen en condiciones difíciles, con un hacinamiento escandaloso que los obliga a dormir en el suelo, sobre cartones o incluso a permanecer de pie en pequeñas celdas en las que no cabe un alma más, fue enviado un ciudadano islandés acusado de violentar sexualmente a una menor de 16 años.

Los hechos, según informó la Fiscalía, ocurrieron durante la madrugada del pasado 6 de diciembre, en el sector de San Diego, centro-oriente de Medellín (Antioquia).

El islandés, establecieron los investigadores, presuntamente contactó a la víctima “para que sostuvieran relaciones sexuales. Posteriormente, se trasladaron a una vivienda ubicada en el Barrio Simón Bolívar, en el occidente de la ciudad, y allí el hombre la habría agredido sexualmente en contra de su voluntad”, aseguró la Fiscalía.

“Ante el abuso, la víctima huyó del lugar y dio aviso a las autoridades”, agregó la entidad.

Medellín

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Medellín

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Medellín

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Medellín

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

Medellín

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

Medellín

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Medellín

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

Bucaramanga

Así engañaban a menores de edad para ofrecer servicios sexuales por $100.000 en Santander

Medellín

La explotación sexual sigue campeando en inmediaciones del Parque Lleras, en Medellín: “Hola, baby, llévame contigo”

Nación

Primicia | Con este “proyecto social”, Epa Colombia busca la redención de su condena

Con la información entregada, las autoridades desplegaron un operativo, le dieron captura y lo llevaron ante un juez de control de garantías.

La explotación sexual sigue campeando en inmediaciones del Parque Lleras, en Medellín: “Hola, baby, llévame contigo”

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano islandés Borkelsson Hogni Kjartan, por su presunta responsabilidad en ofrecer dinero a una menor de edad de 16 años, a cambio de sostener un encuentro sexual”, señaló esa entidad.

El hombre negó las acusaciones, pero tendrá que pasar los días en prisión mientras avanza esta investigación.

Medellín, una ciudad que en los primeros seis meses de este año recibió 546.000 turistas extranjeros, emprendió una batalla para que no lleguen a la ciudad a agredir sexualmente a menores de edad.

Incluso, su alcalde, Federico Gutiérrez, ha buscado ayuda en Estados Unidos para que la justicia actúe. De esa manera se consiguió una condena a cadena perpetua contra Stefan Andrés Correa.

Stefan Andrés Correa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Stefan Andrés Correa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Foto: Suministrada a Semana.

Se trata de un ciudadano con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, hallado culpable de liderar una red sistemática de explotación sexual infantil en Medellín.

Mas de Medellín

Este es el momento en el que algunas personas saquean los objetos personales de las víctimas.

Aparece video que muestra la forma en que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

atracadores en San Andrés Islas

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Hidroituango.

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Accidente de bus en Remedios, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño murieron, igual que el conductor del automotor, y 20 sufrieron heridas.

Sancionan a CDA y empresa de buses por el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño: estas son las graves irregularidades

Identifican a hincha que ingresó pólvora al Atanasio Girardot.

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

En el bus iban aproximadamente 40 estudiantes.

Precoltur, empresa involucrada en accidente de estudiantes, le responde a SuperTransporte tras suspensión

Accidente de bus en Antioquia

Este es el balance y estado de los heridos que dejó caída de un bus a abismo en Antioquia

Bus terminó en un abismo.

Lo que se sabe del otro bus que cayó con 25 personas a un abismo: el alcalde de Medellín se pronunció

Bus

Otro bus se cayó a un abismo en Antioquia: reportan que más de 20 personas iban en el automotor

Noticias Destacadas