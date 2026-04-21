Colombia registra fuerte alza en inadmisiones por turismo irregular en 2026

En Colombia, se marca una preocupación grave ante los altos casos registrados en inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual en el país. El organismo de seguridad, Migración Colombia, compartió un comunicado refiriéndose a los hechos que se han presentado durante los primeros cuatro meses de 2026.

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De acuerdo con la información otorgada por la entidad, las cifras de inadmisiones por turismo irregular superan los 60 casos en Colombia; lo más notable es que con estos números se alcanzó más de la mitad de los hechos registrados el año 2025, donde el número fue un total de 110 inadmisiones que fueron reportadas.

Aunque estos hechos se presentan en grandes ciudades del país como en Cartagena o en Bogotá, Migración Colombia informó que el fenómeno se evidencia principalmente en la capital antioqueña, Medellín.

Según el organismo, este año se han reportado 48 casos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. Solo en la última semana, se rechazaron a 15 ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos de Estados Unidos. El año pasado la entidad realizó unas sanciones con medida de inadmisión a 80 personas de otros países.

Reportes recientes

Dentro de los casos más recientes de inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual fue el de cinco ciudadanos estadounidenses provenientes de un vuelo de la aerolínea United Airlines, procedentes de la ciudad de Houston. Los detenidos estaban hablando de forma clara para organizar un encuentro íntimo que se iba a llevar a cabo en Colombia.

Ciudadanos inadmitidos de vuelo proveniente de Houston Foto: Migración Colombia - API

En el registro incluso se recopiló reservas por medio de contactos previos para facilitar el uso de transporte, fincas con piscina en zonas rurales del país junto con la disposición de mujeres para complacer la fantasía de los estadounidenses. Migración Colombia comentó que estas reservas invisibilizan el flagelo de explotación sexual tanto de mujeres como de menores de edad.

Debido a estos hechos, Migración Colombia hizo una entrevista detallada a los cinco ciudadanos estadounidenses al llegar al país. Durante la conversación, las autoridades se dieron cuenta de que la información dada no coincidía con el perfil de los turistas. Esto llevó a tomar la decisión administrativa de no permitir su entrada al país.

Otros casos de inadmisiones ocurrieron con un viajero israelí que tenía pasaporte estadounidense y venía de Nueva York, así como con un ciudadano estadounidense que llegaba de un vuelo desde Miami. Los dos mencionados tenían alertas de agencias internacionales. En el último caso, esta persona había sido arrestada en 2003 por distribuir videos de menores en situaciones que se pueden considerar abuso sexual infantil.

Controles de seguridad realizados por Migración Colombia

El organismo de seguridad ha realizado una serie de inadmisiones con un método preventivo para futuros casos y delitos relacionados con la explotación sexual y la trata de personas, principalmente en contextos relacionados con el turismo en el país.

“Desde mi llegada al cargo, enfocamos el control migratorio en detectar este tipo de ofensores, luchar contra la explotación sexual y proteger a la niñez no solo en Antioquia, sino en todo el país”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

La directora Esperanza Arriero también destacó los controles que hace la entidad con revisiones migratorias en sitios turísticos, hoteles y alojamientos. Gracias a estas medidas, el organismo ha podido identificar a personas que tienen antecedentes de trata de personas y también a quienes muestran signos y conductas que fomentan estas prácticas.

“La autoridad migratoria continuará fortaleciendo los filtros de ingreso al país y el intercambio de información con agencias internacionales, con el fin de frenar el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad del país y la integridad de niños, niñas y adolescentes”, menciona la entidad.