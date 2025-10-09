Aparecen inquietantes mensajes que compartió Gabriel Cano antes de su desaparición hace más de 50 días: “Los llevo en mi corazón”

Sigue el misterio por el paradero de Gabriel Eduardo Cano Díaz, joven de 18 años que lleva desaparecido desde hace más de 50 días después de que saliera de una cita odontológica en el barrio Camilo Torres, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

Pese a los múltiples esfuerzos que ha hecho su familia y las denuncias ante las autoridades, todavía no se sabe qué le pasó, por lo que el drama crece cada vez más.

Gabriel Eduardo Cano Díaz, joven desaparecido en Bogotá. | Foto: Captura de video: City Tv

En las últimas horas, el caso volvió a dar de qué hablar después de que se conocieran unos mensajes que el joven reposteó en su cuenta de TikTok y que han llamado mucho la atención.

En estos, según los usuarios, se evidenciaría que Cano Díaz estaría pasando por situaciones complejas. “A quienes amo. Tengo la sensación de que mi tiempo en este mundo será más breve de lo que me gustaría”, dice una de las publicaciones.

“No temo a la muerte, lo que realmente me inquieta es irme sin la oportunidad de despedirme, sin decir lo que siento. Si mi partida llega sin previo aviso, quiero que sepan que, aunque no siempre lo demostré, los llevo en mi corazón“, agrega.

En el post, además, se habla de no poder expresar los sentimientos y no encontrar las palabras correctas, aunque dejando en claro que siente un gran amor. “Si desfallezco, recuerden que los amo. Y ese amor siempre ha estado presente, incluso en mi silencio”, señala.

Este fue uno de los mensajes que compartió el joven poco antes de su desaparición. | Foto: Captura de video: @gabrielllcano10

En otro de los mensajes que han llamado la atención hay un video de un perro y este está acompañado con el siguiente texto: “Ojalá me estés esperando en el cielo, como esperabas que llegara de la escuela”.

Estas publicaciones le podrían dar un drástico giro a la desaparición del joven, aunque las autoridades no se han pronunciado sobre esto de manera oficial. Por el momento, la búsqueda continúa y ya se emitió una alerta amarilla.

Al tiempo, la familia de Gabriel sigue con la angustia de qué fue lo que le pasó, y más porque en los videos que se han conocido hasta la fecha no se nota ninguna actitud extraña o que estuviera acompañado de alguien.

Nidia Rodríguez, abuela del joven, habló con Noticias Caracol y contó que el día de la desaparición su nieto se despidió con naturalidad para irse a la cita. “Me dijo: ‘Gracias, abu, hasta luego’. Le pregunté a qué horas volvía y me respondió que entre las 12:00 y las 12:30″, relató.

“Él no demostró estar depresivo, ansioso ni estresado, muy normal”, añadió.

En ese mismo sentido, su mamá también lo ha descrito como una persona responsable, que contaba con buena reputación en el colegio y a quien le apasionaba el fútbol, por lo que ha descartado por completo que su hijo pensara en irse de la casa o algo peor.