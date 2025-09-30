La escalofriante hipótesis que daría un giro en el caso de la desaparición de la estudiante Angie Paola Tobar Calpa

La noche del miércoles 27 de agosto una incursión armada de las disidencias en la vía entre Popayán y Piendamó cambió para los familiares de Angie Paola Tobar Calpa y de Adrián Marcillo, de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional y de los habitantes de Guachucal, en Nariño.

Ese día, contaron las autoridades, los armados irrumpieron en la vía y se llevaron el camión en el que Angie Paola y Adrián se movilizaban.

Hasta ese momento, todos creían que los ilegales se habían llevado secuestrados a los dos estudiantes. Días después, la Alcaldía de Guachucal lideró una velatón para exigir por la libertad de los jóvenes.

Velatón en Guachucal, Nariño, por el pronto regreso de Angie Paola Tobar Calpa y de Adrián Marcillo. | Foto: Alcaldía de Guachucal.

Lo mismo hizo la Universidad Nacional sede Medellín, donde Angie Paola es recordada por sus cualidades académicas.

Un comunicado de esa Alma Mater entonces decía: “confiamos en que nuestra estudiante será localizada lo más pronto posible y en buen estado de salud e integridad, e invitamos a toda la sociedad para que se sume al esfuerzo colectivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas”.

Sin embargo, una hipótesis ha ido tomando cada vez más fuerza y en Guachucal ya se habla de darles una digna sepultura.

Angie Paola y Adrián habrían fallecido calcinados - junto a otra persona - en un vehículo al que habrían sido llevados por las disidencias, el cual explotó en medio de los combates entre ese grupo armado y el Ejército Nacional.

“Pues, en realidad, lo que se sabe es que sí son las dos personas que iban en la camioneta que explotó”, dijo una fuente que conoció sobre la situación en el municipio de Guachucal.

“Están esperando el informe por parte de las autoridades para poder darles un homenaje, con una Eucaristía”, agregó.

En días pasados, SEMANA intentó obtener información para corroborar esta versión con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero respondieron que esa entidad “no se refiere a casos específicos, ya que esta información posee carácter de reserva y hace parte de una investigación”.