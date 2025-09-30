Suscribirse

Nariño

La escalofriante hipótesis que daría un giro en el caso de la desaparición de la estudiante Angie Paola Tobar Calpa

Aunque se creía que la estudiante de la Universidad Nacional estaba secuestrada, en Guachucal, Nariño, crece la noticia de que ella está muerta.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 11:21 a. m.
Angie Paola Tobar Calpa, estudiante de la Universidad Nacional secuestrada en el Cauca el 27 de agosto.
Angie Paola Tobar Calpa, estudiante de la Universidad Nacional secuestrada en el Cauca el 27 de agosto. | Foto: Redes sociales

La noche del miércoles 27 de agosto una incursión armada de las disidencias en la vía entre Popayán y Piendamó cambió para los familiares de Angie Paola Tobar Calpa y de Adrián Marcillo, de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional y de los habitantes de Guachucal, en Nariño.

Ese día, contaron las autoridades, los armados irrumpieron en la vía y se llevaron el camión en el que Angie Paola y Adrián se movilizaban.

Hasta ese momento, todos creían que los ilegales se habían llevado secuestrados a los dos estudiantes. Días después, la Alcaldía de Guachucal lideró una velatón para exigir por la libertad de los jóvenes.

Velatón en Guachucal, Nariño, por el pronto regreso de Angie Paola Tobar Calpa y de Adrián Marcillo.
Velatón en Guachucal, Nariño, por el pronto regreso de Angie Paola Tobar Calpa y de Adrián Marcillo. | Foto: Alcaldía de Guachucal.

Lo mismo hizo la Universidad Nacional sede Medellín, donde Angie Paola es recordada por sus cualidades académicas.

Un comunicado de esa Alma Mater entonces decía: “confiamos en que nuestra estudiante será localizada lo más pronto posible y en buen estado de salud e integridad, e invitamos a toda la sociedad para que se sume al esfuerzo colectivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas”.

Sin embargo, una hipótesis ha ido tomando cada vez más fuerza y en Guachucal ya se habla de darles una digna sepultura.

Angie Paola y Adrián habrían fallecido calcinados - junto a otra persona - en un vehículo al que habrían sido llevados por las disidencias, el cual explotó en medio de los combates entre ese grupo armado y el Ejército Nacional.

“Pues, en realidad, lo que se sabe es que sí son las dos personas que iban en la camioneta que explotó”, dijo una fuente que conoció sobre la situación en el municipio de Guachucal.

Están esperando el informe por parte de las autoridades para poder darles un homenaje, con una Eucaristía”, agregó.

En días pasados, SEMANA intentó obtener información para corroborar esta versión con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero respondieron que esa entidad “no se refiere a casos específicos, ya que esta información posee carácter de reserva y hace parte de una investigación”.

Angie Paola, estudiante de Ingeniería Administrativa y de 26 años, viajaba desde esa población nariñense para retomar el inicio del semestre académico.

Contexto: La orden de Iván Mordisco que presionó la entrega de alias Kevin y Giovanny, de las disidencias en el Cauca

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Disidencia de las FarcNariñoUniversidad Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.