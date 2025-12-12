Vicky Dávila se uniría a la consulta de Galán, Oviedo, Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas

La precandidata presidencial Vicky Dávila se sumaría este fin de semana a la consulta de la centro derecha, de la que hacen parte Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue invitado igualmente a dicha coalición y está pendiente su respuesta.

Esta decisión de Vicky Dávila mueve el ajedrez de cara a las elecciones de 2026.

En el corto plazo quedan dos opciones para otro firme aspirante: que Juan Carlos Pinzón participe en una consulta con la candidata que resulte electa en el Centro Democrático, escenario en el que al final tendría que sumarse a Abelardo de la Espriella, o que Pinzón participe también en esta coalición de la centro derecha.

| Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe ha propuesto una gran consulta para elegir a un candidato que derrote a Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda que cuenta con el apoyo del petrismo y que puntea en la intención de voto, según las encuestas más recientes.

Aunque Uribe propuso una consulta que abarcara desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, ninguno de los dos aceptó. Fajardo ha reiterado que busca llegar solo a la primera vuelta presidencial, en mayo de 2026, al igual que De la Espriella.

Fajardo rechazó participar en la consulta de la centro derecha, pese a los llamados insistentes de Oviedo y de Luna. En una entrevista en el programa El Debate, de SEMANA, Fajardo propuso una alternativa distinta y que consiste en unas “encuestas cualificadas” que apunten a determinar quién tiene la mayor competencia para ser el candidato que deberá enfrentar a Cepeda.