Vicky Dávila se uniría a la consulta de Galán, Oviedo, Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas

Fuentes cercanas a la precandidata aseguran que se sumaría a esa coalición de la centro derecha.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 2:09 a. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial
Vicky Dávila. Bogotá Diciembre 4 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

La precandidata presidencial Vicky Dávila se sumaría este fin de semana a la consulta de la centro derecha, de la que hacen parte Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue invitado igualmente a dicha coalición y está pendiente su respuesta.

Esta decisión de Vicky Dávila mueve el ajedrez de cara a las elecciones de 2026.

Contexto: Tomás Uribe elogia la crítica de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella: “Mucho mejor esto que posiciones arrogantes de superioridad moral”

En el corto plazo quedan dos opciones para otro firme aspirante: que Juan Carlos Pinzón participe en una consulta con la candidata que resulte electa en el Centro Democrático, escenario en el que al final tendría que sumarse a Abelardo de la Espriella, o que Pinzón participe también en esta coalición de la centro derecha.

Inscripción de firmas de la precandidata presidencial Vicky Dávila en la Registraduria
La decisión de la precandidata mueve el ajedrez de cara a las elecciones de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe ha propuesto una gran consulta para elegir a un candidato que derrote a Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda que cuenta con el apoyo del petrismo y que puntea en la intención de voto, según las encuestas más recientes.

Aunque Uribe propuso una consulta que abarcara desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, ninguno de los dos aceptó. Fajardo ha reiterado que busca llegar solo a la primera vuelta presidencial, en mayo de 2026, al igual que De la Espriella.

Fajardo rechazó participar en la consulta de la centro derecha, pese a los llamados insistentes de Oviedo y de Luna. En una entrevista en el programa El Debate, de SEMANA, Fajardo propuso una alternativa distinta y que consiste en unas “encuestas cualificadas” que apunten a determinar quién tiene la mayor competencia para ser el candidato que deberá enfrentar a Cepeda.

Contexto: Vicky Dávila radicó 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial: “Nos inspira la lucha de años de María Corina Machado”

Los próximos días serán determinantes para concretar las alianzas que permitan despejar el panorama electoral, teniendo en cuenta los casi 100 precandidatos presidenciales para 2026.

