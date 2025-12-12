Tomás Uribe elogia la crítica de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella: “Mucho mejor esto que posiciones arrogantes de superioridad moral”

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, publicó un mensaje en X con motivo de la crítica que la precandidata Paloma Valencia hizo del también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

“Qué buena crítica de @PalomaValenciaL a @ABDELAESPRIELLA. Ojalá @ABDELAESPRIELLA critique con la misma altura las propuestas de @PalomaValenciaL. Mucho mejor esto que posiciones arrogantes de superioridad moral basadas en argumentos estéticos y superfluos", señaló Tomás Uribe Moreno.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?: “Mientras que construyo las cárceles con ustedes, los empresarios, hay que sacar de las cárceles a la mafia del Inpec y con los miembros de la reserva y los veteranos voy a montar un nuevo cuerpo de prisiones adscrito al Ejército Nacional de Colombia”.

¿Qué le respondió Paloma Valencia?: “Bueno, lo de meter a la cárcel es a todos los delincuentes. Lo está diciendo todo el mundo. Y tiene mucho que ver con la ausencia de sanciones para los delitos que se cometen en Colombia. Pero, por supuesto, el tema aquí es de matices, porque la pregunta es ¿qué tipo de cárceles queremos?”.

Y agregó: “Yo sí estoy convencida de que Colombia necesita concesionar las cárceles, porque es que el castigo para un criminal es que usted lo saca de la sociedad, pero luego no lo puede pasar a una cárcel que es una escuela de crimen, donde además se violan todos los derechos humanos y donde la gente está hacinada y en pésimas condiciones. Necesitamos cárceles que sean decentes y productivas. ¿Qué significa eso? Que usted pueda pues socializarse, que usted aprenda actividades, que aprenda a ganarse plata de otra manera y aquí hay que pensar en muchos de los temas que son sensibles en este país".

El video que Tomás Uribe Moreno comentó:

“Primero, la detención preventiva. ¿Cuál es el límite para que una persona que no ha sido condenada se quede en la cárcel? Porque nosotros tenemos un porcentaje gigantesco de personas que no han sido condenadas y que ya están en la cárcel. Y otro de los delitos que es muy controvertido es el de inasistencia alimentaria. Porque, por supuesto, es desesperante ver que no paguen lo del mantenimiento de los niños. Pero por otro lado, de que no sirve el papá en la cárcel y la señora igualmente sin plata", dijo la senadora.

“Por eso yo saqué la norma de Estado contigo, de los alimentos por libertad. Yo creo que aquí tenemos que ir pensando muy bien, cuál es el tipo de cárceles y cuáles son los sistemas para que funcionen. Yo no estoy de acuerdo con que las cárceles pasen a manos del Ejército Nacional. Creo que necesitamos una Policía cívica dedicada a esas actividades y sobre todo incluso privatizada, donde el Estado se dedique es a controlar la calidad y la manera como están tratando a los presos, porque yo insisto, la sanción es que usted lo saquen de la sociedad, no la tortura”, puntualizó.

Al margen de esta crítica también surgió la de Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, en instancias de El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió, Lizcano fue consultado por la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. “Abelardo, hermano, es yo creo que moralmente incapaz de dirigir este país, no tiene las condiciones éticas. Yo creo que para ser presidente se necesitan algunas condiciones éticas. Yo no creo que Abelardo las tenga”, afirmó el exministro.

“Es un tipo muy hábil, es un gran líder, pero no le veo, digamos, la capacidad de gobernar a Colombia en el Estado, en las condiciones éticas e insisto, ellos están en un pedacito muy chiquito. Es que es lo que digo yo, la mayoría de los candidatos presidenciales hoy quieren gobernar para sus sectores. Abelardo quiere gobernar para la extrema derecha y Cepeda para la extrema izquierda. ¿Pero y quién va a gobernar a Colombia? Yo quiero gobernar a Colombia", agregó el precandidato Lizcano.