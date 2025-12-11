Suscribirse

Política

Abelardo de la Espriella arremete contra Iván Cepeda: “No podemos seguir permitiendo que nos vendan el veneno como medicina”

De la Espriella retó al candidato de la izquierda a debatir los puntos y las ideas sobre el país en los debates previos a las elecciones.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 11:40 p. m.
El precandidato Abelardo de la Espriella se refirió a Iván Cepeda durante su entrevista con SEMANA.
El precandidato Abelardo de la Espriella se refirió a Iván Cepeda. | Foto: Semana/Colprensa

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un extenso mensaje a través de su cuenta de X, en el que arremetió contra el senador y también candidato Iván Cepeda, a quien señala de “cómplice de la impunidad” y defensor de todas las formas de lucha”.

En su mensaje, De la Espriella sostiene que contemporizar con figuras como Cepeda ha contribuido a “normalizar la ilegalidad histórica” en Colombia y a desviar el rumbo institucional del país.

Según el candidato, ese proceso de normalización ha permitido que proyectos ilegales se transformen en plataformas políticas, al punto que “los mayores criminales de nuestra historia moderna terminaron sentados en el Congreso de la República”, sentenció.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella durante la entrega de firmas en la Registraduria. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además de eso, De la Espriella aseguró que esa misma normalización de la que habló fue la que permitió que “un exguerrillero impune” llegara a la Casa de Nariño, haciendo alusión al presidente Gustavo Petro, aunque sin mencionarlo por su nombre.

De la Espriella vincula este escenario con episodios históricos como el ascenso de Hitler y Mussolini, argumentando que cuando sociedades “normalizan lo indebido” y optan por la “cobarde prudencia”, terminan en la “debacle”.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En respuesta a esa visión de país, De la Espriella propuso en su post una “contrarrevolución cultural sin anestesia”, orientada, según dijo, a recuperar valores fundacionales, cuestionar los límites de lo políticamente correcto y “desenmascarar” lo que considera doctrinas que justifican el terror.

El mensaje concluye con un reto directo a Cepeda: “Te quiero ver en los debates, Cepeda”.

