Abelardo de la Espriella arremete contra Iván Cepeda: “No podemos seguir permitiendo que nos vendan el veneno como medicina”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un extenso mensaje a través de su cuenta de X, en el que arremetió contra el senador y también candidato Iván Cepeda, a quien señala de “cómplice de la impunidad” y defensor de todas las formas de lucha”.

Contemporizar con Iván Cepeda, el cómplice de la impunidad, con el defensor de “todas las formas de lucha”, normalizar la ilegalidad histórica que se camufló y se insertó en nuestra sociedad como un cáncer, eso es exactamente lo que nos ha hecho perder el rumbo como nación.… https://t.co/2LMhXzH4HU — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 11, 2025

En su mensaje, De la Espriella sostiene que contemporizar con figuras como Cepeda ha contribuido a “normalizar la ilegalidad histórica” en Colombia y a desviar el rumbo institucional del país.

Según el candidato, ese proceso de normalización ha permitido que proyectos ilegales se transformen en plataformas políticas, al punto que “los mayores criminales de nuestra historia moderna terminaron sentados en el Congreso de la República”, sentenció.

Abelardo de la Espriella durante la entrega de firmas en la Registraduria. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además de eso, De la Espriella aseguró que esa misma normalización de la que habló fue la que permitió que “un exguerrillero impune” llegara a la Casa de Nariño, haciendo alusión al presidente Gustavo Petro, aunque sin mencionarlo por su nombre.

De la Espriella vincula este escenario con episodios históricos como el ascenso de Hitler y Mussolini, argumentando que cuando sociedades “normalizan lo indebido” y optan por la “cobarde prudencia”, terminan en la “debacle”.

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En respuesta a esa visión de país, De la Espriella propuso en su post una “contrarrevolución cultural sin anestesia”, orientada, según dijo, a recuperar valores fundacionales, cuestionar los límites de lo políticamente correcto y “desenmascarar” lo que considera doctrinas que justifican el terror.