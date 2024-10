Amenazan a periodistas de NoticiasColombiaTV en San Vicente del Caguán: “Tenemos 3 días para abandonar el municipio”

La periodista Juliana Sánchez denunció que: “Hoy, 30 de octubre del año 2024, recibimos una amenaza mediante vía WhatsApp donde nos decían que teníamos aproximadamente tres días para abandonar nuestro territorio, nuestro departamento, nuestro municipio o si no, a cambio de eso, no se hacían responsables de nuestras vidas. Entonces eso no solo implica la vida de Juliana y de Fernando, sino que Juliana y Fernando también tienen amigos, tienen familia, tienen responsabilidades, tienen compromisos y siempre nos hemos caracterizado por ser un medio imparcial, siempre estamos informando las noticias”.