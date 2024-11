Armando Benedetti dice que audios contra Laura Sarabia son producto de una rabieta: “En las rabietas siempre se exagera”

La locuacidad ha sido una de las características del próximo exembajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti y la explosiva entrevista que le dio a SEMANA fue una prueba de ello. En el diálogo con este medio habló de todo, de sus adicciones a las drogas, de la relación con su esposa, del Gobierno de Petro, de la campaña de 2026 y, por su puesto, de sus polémicos audios en donde se refiere a la financiación irregular de la campaña del hoy jefe de Estado, al tiempo que ataca a la antigua integrante de su equipo de trabajo y hoy directora del Dapre, Laura Sarabia.

En junio de 2023 en los mencionados audios, Benedetti confesó que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y todos los votos de la Costa. Y recalcó que sabe cómo se recogió la plata en esa zona del país. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos”, dijo. Así mismo le hizo duras críticas a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

El contexto de los audios se da porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, lo que lo hizo sentir humillado y le reclamó con dureza a Sarabia. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le recriminó Benedetti a Sarabia.

Cuando se le preguntó en la entrevista de esta semana por sus audios del año pasado, dijo que faltaba contextualizarlos. “Estaba en Venezuela, y no estaban valorando lo que estaba haciendo. Llegué allá a abrir una embajada, no había ni agua incluso en la casa del embajador. Pude vivir durante un buen tiempo en hoteles, me tocaba pagarlos a mí. Y estaba reactivando las relaciones exitosamente, en lo comercial y diplomático, eso funcionó bien. Les guste o no Maduro, eso funcionó bien. Nadie me reconocía eso, había veces que me pordebajeaban por lo que estaba haciendo”, explicó y dijo que son audios producto de una rabieta.

En los audios Benedetti expresó su molestia porque se sentía relegado, mientras Sarabia concentraba todo el poder al ser la sombra del presidente Petro. | Foto: Getty Images

“Le estoy haciendo unos reclamos a ella (Laura), y en las rabietas siempre se exagera, siempre se pasa uno de calidad. Esos audios no son en un discurso, no son en una entrevista, no son en un pronunciamiento. Son audios que se filtran, falta también conocer la respuesta de ella, porque llega un momento en que estamos hablando de terceras personas. Esos audios no se pueden tomar textualmente”, insistió.

Pese a que en los audios se le escuchan frases muy dicientes, Benedetti dijo que “son frases que valen cero”. Su argumento es que, si hay una retroalimentación en el mensaje, esa palabra puede ser de cualquier cosa. “Usted sabe que no soy de esconderme entre los palos ni nada de esas cosas, y yo sabía que, al entrevistarme, usted me iba a tocar este tipo de situaciones. Si las hubiera querido evadir, hubiera salido corriendo y no le habría dado esta entrevista”, enfatizó para demostrar que no le huye al tema, aunque no dio más explicaciones.