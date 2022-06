Así planeó la campaña de Gustavo Petro “destruir” política y moralmente a Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria

La promesa de campaña limpia que había hecho Gustavo Petro no se cumplió. Así lo demuestran horas de grabaciones de sus estrategias de campaña. La orden de Sebastián Guanumen, el asesor que lideraba las reuniones con los miembros de la campaña, era clara: correr la línea ética. Con ese precepto, el Pacto Histórico se propuso acabar moralmente uno a uno a sus contendores. Así lo hicieron y así se proyecta la campaña contra Rodolfo Hernández.

Los planes para no dejar “crecer” a Rodolfo

Rodolfo Hernández Suarez - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Desde finales de 2021, el candidato presidencial Gustavo Petro venía expresando una angustia por el éxito de Rodolfo Hernández, con quien se disputará la Presidencia, en segunda vuelta, este domingo 19 de junio.

Así lo dejó claro en el primer congreso de la Colombia Humana, su partido político, que nació jurídicamente tras una sentencia de la Corte Constitucional.

Petro, frente a las cámaras, les habló a sus militantes y les advirtió: “Si dejan crecer a este señor (Hernández), al final habrá una coalición entre el señor y el uribismo y tendremos problemas. Al señor se le ha invitado a ingresar al Pacto Histórico, pero él no quiere. Entonces, nosotros no podemos dejarnos quitar las banderas”.

El candidato de la izquierda les dijo ese día a sus dirigentes que necesitan a “muchísimos jóvenes que hagan Tik Tok libremente, que se pongan en las redes, necesitamos muchísima gente que coja la red, pero no como escenario de boxeo porque eso nos hace perder votos, sino como escenario de seducción”.

Lo contradictorio es que mientras Petro, a finales de 2021, habló de la necesidad de que los jóvenes realizaran videos en Tik Tok para fortalecerlo políticamente, el 29 de mayo pasado, cuando pasó a la segunda vuelta con Rodolfo Hernández, afirmó que la corrupción no se gana con mensajes en Tik Tok, la red que domina de forma absoluta el ingeniero santandereano.

En su intervención, Petro agregó: “Viene ascendiendo una figura como Rodolfo Hernández que tiene un discurso aquí y una realidad acá. Su discurso es el de la anticorrupción, un tema por el que nosotros hemos luchado; él, no”.

“Fíjense cómo son las cosas mediáticas: mientras nosotros hemos librado todas las luchas posibles en los últimos años contra la corrupción y contra el asesinato, él ha vivido cómodamente, pero ahora aparece como candidato anticorrupción”, manifestó.

A renglón seguido continuó reflejando su preocupación: “Nos estamos dejando quitar las banderas por un equipo comunicacional que se ha vuelto más eficaz que el equipo comunicacional nuestro. ¡Eso no puede ser! Nosotros no necesitamos construir un discurso, es simplemente mostrar la realidad de la política colombiana”.

Una vez el candidato pasó a segunda vuelta, la campaña sucia se ha intensificado. “Al otro día de la primera vuelta, Guanumen, a través de todos los equipos de comunicación, desplegó varios hashtags para posicionarlos acompañados de unos argumentarios”, dijo la fuente anónima a SEMANA sobre la estrategia contra Rodolfo. “Argumentarios, para Guanumen, es el contenido con que debe ir acompañado la difusión”, señaló.

“Por ejemplo, uno de los primeros fue el #RodolfoEsUribe, se debía seguir el libreto de que cualquiera que se enfrente a Gustavo (Petro) es la ficha de Uribe, así como se hizo con Fajardo, Gaviria y Fico”, agregó la fuente.

Estrategia contra Rodolfo Hernández 8. - Foto: SEMANA

Así mismo, se posicionó otro HT para atacar el triunfo de Hernández en el departamento de Vichada, una zona que el propio ingeniero dijo desconocer. “#LaPatriaBoba, se debía generar un descontento de la ciudadanía debido a que el Vichada eligió como preferido a Rodolfo cuando este ni siquiera sabía dónde se ubica ese departamento”, contó la fuente anónima.

Igualmente, reveló que se utilizó una columna de opinión para la estrategia de guerra sucia contra el ingeniero.

“#BufonYTruhan, acá se utilizó el artículo de Daniel Coronell donde se dedica a comentar algunas situaciones públicas que han servido como escándalo para Rodolfo, arrojando como conclusión que Rodolfo es una de las peores opciones”, señaló la fuente.

“#AliasELIngeniero, siempre se ha planteado fraude electoral cuando nos conviene, para este caso, tratar de infundir en la población que Rodolfo Hernández fue beneficiado con manipulación del software por parte de la Registraduría”, contó la fuente, sobre la estrategia a seguir.

Estrategia contra Rodolfo Hernández 5. - Foto: SEMANA

“#NeoNazicriollo, para catalogar a Rodolfo Hernández como un “títere” impostor manipulado por el uribismo”, sostuvo la fuente.

Guanumen es la persona que dicta la línea de la estrategia en redes sociales. “Es el que ha sido el cerebro de todo lo que ustedes catalogan como bodegas y aún sigue acá como si nada”, contó la fuente. “No estoy de acuerdo, no es ético”, señaló.

Estrategia contra Rodolfo Hernández 3. - Foto: SEMANA

SEMANA conoció, gracias a la fuente anónima, pantallazos de los chats de Discord, una plataforma oficial usada para la comunicación de los militantes de la Colombia Humana. Allí, según señala la fuente, “se habla, se planea, se denigra, se hace de todo para opacar al adversario”.

Ante estas revelaciones, el ingeniero Rodolfo Hernández no se quedó callado y aseguró que Colombia no merece ser liderada por una coalición tan corrupta, a la cual calificó de “banda criminal”.

El santandereano, de igual manera, aprovechó la coyuntura para despacharse en contra del exalcalde de Bogotá y manifestó que está rodeado de “politiqueros”, por lo cual enfatizó que este no representa el verdadero cambio que necesita el país.

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, precisó en Twitter.

“Hijueputa, todo es culpa de Fico”

- Foto: Juan Carlos Sierra-semana

La aspiración a la presidencia del candidato por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, fue víctima de la que puede ser la campaña más sucia de desprestigio que tenga memoria el país. Gutiérrez lo sabía, incluso llegó a advertirlo, pero se hizo evidente con los videos publicados por SEMANA en los que la cúpula del equipo del candidato Gustavo Petro acuerda planes para atacarlo con calumnias, relacionarlo con el narcotráfico, con el alto precio de los alimentos; en sus palabras: “Hijueputa, todo es culpa de Fico”.

Un guion que fue meticulosamente planeado desde las cabezas de la campaña de Petro por el senador Roy Barreras y por Guanumen. Este último personaje llegó con un plan estructurado de viralización en redes sociales, medios de comunicación, WhatsApp, con mensajes que van desde lo personal, pasando por criminalizar a Fico, hasta convertirlo en el títere de Duque y del uribismo. Y se ejecutó, todo con la venia de Petro.

El plan se cumplió y fue un ataque en bloque, encabezado por el mismo Gustavo Petro, presuntamente era una caja de resonancia. Pero no fue solo él, en esta maniobra oscura fue clave el abogado del Pacto Histórico, Miguel Ángel del Río, el mismo senador Roy Barreras y una articulada actuación en redes en la que fue visible, por ejemplo, cómo hacían juegos de palabras con el nombre de Fico, al presentarlo como narcotrá-Fico.

Petro, al parecer, seguía el guion. Así lo refleja el mensaje que le envió a Gutiérrez en medio de la polémica por la visita de Juan Fernando Petro, su hermano, a la cárcel La Picota, para visitar detenidos de alto nivel. “El problema de los corruptos y violentos que están en la cárcel es que son amigos de tu jefe político y tuyos, y los pusiste a gobernar antes que te los encarcelaran. Yo solo quiero que digan la verdad y reparen a la sociedad”.

En este mensaje se buscaban tres cosas: relacionar a Gutiérrez con delincuentes, hacerlo heredero del uribismo y del presidente Duque y desligarse de la presunta propuesta de no extradición para los detenidos. Lo propio, lo hizo el abogado Miguel Ángel del Río, quien se autoproclamó, con la venia de Petro, como una suerte de impoluto encargado de perseguir la corrupción en las demás campañas, aceptó que las tenía infiltradas. Una frase, esa sí, con tintes penales, de la que después reculó.

Sin embargo, logró el objetivo: sembrar un manto de duda sobre la campaña de Gutiérrez, que para ese momento había sumado apoyo de políticos tradicionales. Lo que no llegó fueron las mentadas denuncias penales por compra de votos. Lo propio hacía Barreras, en un mensaje en Twitter, que el Consejo Nacional Electoral le obligó a borrar, manifestó, adjuntando una foto de Federico Gutiérrez con el presidente Iván Duque, “no más Ñeñes, no más narcotrá-Fico”.

Lo repetían, una y otra vez, los parlamentarios del Pacto Histórico, el círculo más cercano de la campaña, y se multiplicaba en las redes sociales. Por ejemplo, el senador Armando Benedetti, quien entre muchos mensajes publicó: “El narcotráFico es narcotráFico. Porque fue socio de los sicarios de la famosa oficina de ...”.

Los videos, además de poner en evidencia la planeación de la oscura campaña, también dejan ver la ejecución milimétrica. “Les quería consultar si este comité decide ir al ataque (...) hay un montón de material que mi equipo recolectó sobre Federico Gutiérrez y las declaraciones de Julio Perdomo, el narco que está preso (...) Si vamos al ataque, consiguiendo la declaración firmada de este señor Perdomo, de los vínculos de Federico Gutiérrez con la Oficina de Envigado”, dice Barreras.

Algo que resulta irónico es que, al tiempo que el plan se ejecutaba, el mismo Petro publicaba en sus redes el romántico “manifiesto por una campaña limpia” que planteaba no descalificar adversarios, no usar información íntima de los contrincantes, luchar contra las fake news, repudiar el uso de bots, el vandalismo y el dinero ilícito. Su asesor Guanumen, de acuerdo con los videos, lo entendió al contrario.

El asunto no quedará así. Los videos se han convertido en pruebas. Gutiérrez ya presentó una ampliación de la denuncia que había presentado su movimiento, Creemos, en abril de este año por la campaña negra, y en este nuevo envión argumenta que hubo “identificación de patrones comunes y sistematicidad, que los líderes políticos del Pacto Histórico y la campaña de Petro, acompañados de congresistas, abogados e influenciadores, se encargaron de golpear sin cansancio mi campaña, a mí y a mi familia, con mentiras, desinformación, calumnias y toda suerte de desleales y bajas acciones”.

La Fiscalía, por su parte, recibió una denuncia mediante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), por parte de la organización Red de Veedurías de Colombia, en la cual solicita se investiguen los ‘petrovideos’. Fue el fiscal Francisco Barbosa quien ordenó asignar un equipo del CTI y un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción para iniciar la investigación de los hechos.

Alejandro Gaviria terminó durmiendo con el enemigo

El senador Roy Barreras reconoció que desde el Pacto Histórico se lanzó una campaña para atacar a la coalición Centro Esperanza, de la que formada parte Alejandro Gaviria, quien, pese a enterarse de lo sucedido, mantuvo su apoyo a Gustavo Petro. - Foto: alexandra ruiz

El exministro y exrector de la Universidad de los Andes amenazaba el favoritismo que había por Petro. Así quedó demostrado con la revelación de los ‘petrovideos’, en los que el senador Roy Barreras, hoy en el ojo del huracán por haber liderado la guerra sucia, reconoce que se debía minar la Centro Esperanza, atacando a sus dos figuras principales: Gaviria y Sergio Fajardo.

En los videos se observa a Barreras, con otros militantes del Pacto Histórico, a quienes les dice: “Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo (Sergio) y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”.

En la imagen, incluso, aparece el candidato Gustavo Petro, y Barreras agrega: “Lo que tenemos es que definir, es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque (…) no lo puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal (…). Yo soy el primero en decir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza”.

Con la aparición de los videos, revelados en exclusiva por SEMANA, la tormenta para Gaviria comenzó. Al exaspirante a la Casa de Nariño le cayeron toda clase de críticas por haber aterrizado y mantenerse en el Pacto Histórico, apoyando a Petro, pese al plan que maquinó Barreras para sacarlo de la arena política.

“Una pregunta: ¿qué hace Alejandro Gaviria, hombre tan ajeno a las inmundicias políticas, en esa campaña?”, se preguntó María Isabel Rueda.

“Quemar” a Sergio Fajardo

Sergio Fajardo ha estado en tres contiendas presidenciales. Se desconoce qué postura tomará para la segunda vuelta presidencial. - Foto: AFP

Si algo quedó claro en la estrategia que explicó muy detalladamente el senador Roy Barreras para promover la campaña del Pacto Histórico a la presidencia es que Sergio Fajardo era una especie de comodín que iban a utilizar a su antojo para ya fuera romper el llamado centro o afectar las candidaturas de aquellos que pudieran hacerle un verdadero contrapeso a Gustavo Petro.

En los videos publicados en exclusiva por SEMANA se evidencia que Barreras quería usar a Fajardo para “dividir aún más ese centro” y beneficiar la campaña presidencial de Petro quitando del camino a candidatos como el exministro de Salud Alejandro Gaviria.

De manera clara, el senador vallecaucano explicó que la táctica es meramente política y que ellos manejan con conocimiento de causa desde hace muchos años. “Hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro”, explicaba Roy mientras Petro, quien estaba sentado a su lado, asentía y escuchaba atentamente.

El plan se extendía para ejercer una presión sobre Fajardo con el fin de que aceptara una propuesta para “acercarse” al candidato del Pacto Histórico “y hacer una competencia con nosotros”. De no poderse concretar, la otra parte del plan consistía en volcar a Fajardo y ponerlo como el enemigo de la campaña de Petro. Esto debido a que veían a Fajardo como una “amenaza” y alguien que no daba confianza en esta campaña presidencial.

Barreras aclaraba la manera como se debía atacar y no ahorró adjetivos en contra de Fajardo, a quien no bajó de “abandonado”, “amenaza” y “poco confiable”. Y en las redes, que más parece un brazo armado de la campaña de Petro, se dedicaron a agredirlo. Le cobraron una y otra vez no tomar posición en las pasadas elecciones. “Tibio” fue la palabra que más usaron.

El plan y los ataques se hicieron evidentes en voz de una congresista electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, que detrás de su supuesta lucha contra el proyecto Hidroituango, en el que tuvo participación Fajardo como gobernador, hizo una mención que más pareció una amenaza y se cumplió. “A Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura”, señaló Zuleta.

La líder ambientalista, en una nutrida reunión, aseguró que fueron capaces de “mover los casos en la Procuraduría y Contraloría contra el candidato. Fue una tarea dura de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia”. Fajardo, al conocer ese video, no se manifestó sorprendido, por el contrario, dijo que eso no era nuevo, que eran las mismas personas que lo venían atacando desde hace años porque estaban en contra de una política diferente, una política “decente”.