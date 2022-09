Atención: Aida Victoria Merlano toca las puertas del Tribunal para pedir que se tumbe la condena en su contra

“No existe elemento de prueba suficiente para establecer un aporte por parte de la señora Aida Victoria Merlano, de forma que, ante la ausencia de estos elementos de convicción, queda desechado el supuesto grado de participación en el cual se vio inmersa”. De esta manera, la defensa de la joven influencer busca que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbe la condena de siete años y cinco meses de prisión que le impuso recientemente un juez por su participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano en hechos registrados el primero de octubre de 2019.

En el documento firmado por el abogado Miguel Ángel del Río se advierte que en el juicio, que duró cerca de dos años y medio, no se allegó una prueba que permitiera inferir la manera en que Aida Victoria participó en el plan de fuga y mucho menos que hubiera utilizado a su hermano, un menor de edad, para ingresar los elementos que fueron utilizados para la fuga, entre estos los guantes, la soga y la ropa.

Aida Victoria Merlano radicó la apelación contra el fallo que la condenó. - Foto: Cortesía

Considera que sí hay varios testigos, entre ellos la excongresista Aida Merlano, que aseguró que ninguno de sus hijos tenía conocimiento del plan, hecho por el cual no participaron en la acción. “(...) no se tiene conocimiento al día de hoy, después de emitida una sentencia condenatoria, cual fue el iter delictual adelantado por la señora Merlano Manzaneda, en sus aspectos principales. No explica la Fiscalía y tampoco el operador judicial cuales fueron las actuaciones que permitieron adelantar las etapas de preparación y ejecución”.

Para la defensa de Merlano, no existe claridad frente a los hechos, cómo participó en la fuga ni cómo se instrumentalizó al menor. “De tal forma que ante la ausencia de un aporte específico, sea relevante o no, por parte de la procesada, nos permite establecer que no se probaron tampoco los elementos que permitan establecer la existencia de la coautoría”, hecho por el cual se pide revocar el fallo condenatorio.

Del Río insiste en que para hablar de coautoría se debe conocer el autor del delito, y en el juicio nunca se preciso quién fue. “Todo lo anterior genera una cuerda de sin sentidos en el grado de participación, producto precisamente de una incorrecta valoración probatoria y un erróneo entendimiento sobre los conceptos penales aplicables al caso en concreto”.

Por no existir claridad sobre el tiempo, modo y lugar, ni tampoco sobre el aporte de Aida Victoria, se debe emitir un fallo absolutorio. “Vale la pena establecer que la Fiscalía no cumplió con la carga argumentativa establecida en los hechos materia relevantes”, esto haciendo precisión en que no se comprobó que la joven le suministrara los elementos a su madre para que se fugara.

Por considerar que no se cumplió con la promesa de la acusación frente a la participación activa de la joven influencer en este caso, considera que se debe tumbar la condena y emitir el respectivo fallo absolutorio. El pasado 13 de septiembre, el Juzgado 22 de Conocimiento de Bogotá condenó a Aida Victoria Merlano a siete años y cinco meses de prisión por su participación en los delitos de fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos.

La Fiscalía y la Procuraduría General también presentarán un recurso de apelación, pero para que se aumente la condena por el agravante del uso de un menor de edad para realizar un delito.