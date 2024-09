Atención: Dos policías le ofrecieron excusas públicas por chuzadas a Marelbys Meza. “Recibimos órdenes de nuestros superiores”

“Como humanos cometemos errores y no somos perfectos y pues en mi caso no fue la excepción . En mi condición al momento de los hechos como patrullera de la Policía Nacional perteneciente a la Sijín de Bogotá con una antigüedad en la Institución de dos años”, manifestó la patrullera quien se encuentra privada de su libertad.

Frente a esto señaló que “por falta de experiencia, por creer confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer el poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas: a la señora Marelbys Meza, Lucía Robles, Fabiola Perea, al señor Johnson Pineda; a los fiscales, la doctora Marvel Morales y el doctor Oscar Zapata y a sus familias”.

“Por fallar a la comunidad en general y a mi familia, situación de la que estoy totalmente arrepentida y de que ahora en adelante tengo muy claro que no se volverá a repetir. Al perder mi libertad le causé mucho daño a mi familia y pase por situaciones muy difíciles, por eso ruego a usted de todo corazón, me disculpen por mi error cometido, por el daño, las dificultades causadas a ustedes como víctimas y a sus familias, el cual nunca quise ocasionar. Espero, igual forma, entiendan los motivos que me llevaron a esta situación”.