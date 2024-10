Atencion: sistema de alertas de Migración habría colapsado; el país estaría con vulneración alta

Las fuentes confirmaron que los sistemas Orfeo y Platinum, unas de las opciones donde los funcionarios de Migración Colombia pueden consultar que la documentación de los viajeros no sea fraudulenta, los antecedentes de los viajeros, entre otros, presentan fallas y no se permite acceder a las bases de datos.

Por su parte, funcionarios de Migración Colombia, le confirmaron a SEMAMA que en este momento no pueden consultar la información de plataformas como Interpol, de la Policía y de la Fiscalía para saber si los viajeros tienen alguna restricción para ingresar o salir del país o cuentan con órdenes de captura vigentes.

SEMANA consultó con Migración Colombia y con la Presidencia de la República antes de la publicación, pero no se obtuvo respuesta. Minutos después de se diera a conocer la situación, integrantes del equipo de prensa de la entidad se comunicaron con esta casa periodística a decir que toda la falla obedeció a “una falla en la conexión de internet que afectó el sistema de BIOMIG”. No obstante, funcionarios de la misma entidad aseguran que por el colapso no tienen cómo hacer verificaciones con la Registraduría.