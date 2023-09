Atención: un vigilante resultó herido, en medio de la toma violenta de la minga a las instalaciones de SEMANA

SEMANA rechaza este acto, el cual es un ataque contra la libertad de prensa . La toma indígena duró una hora y ocurrió en el primer piso. Cabe mencionar que en el edificio no solo opera SEMANA , sino que también están otras empresas. Entre las arengas expuestas, mencionaron a otros medios de comunicación.

Adicionalmente, uno de los integrantes de la minga tomó la palabra y dijo que para las empresas todo lo que hace el presidente Gustavo Petro es malo y no reconocen los aciertos. “Por eso, los pueblos reunidos, pueblo misak, pueblo pijao, pueblo nasa, congregados en el movimiento de autoridades indígenas, hoy hemos tomado pacíficamente para decir ‘no’ a esa desinformación, para decir no a esa información del paramilitarismo y del narcotráfico en Colombia”.