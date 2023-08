Buscan a Juan Esteban Pinilla Gallego, joven de 21 años desaparecido en Bogotá; esta es la zona donde fue visto por última vez

Lo que inquieta al locutor es que su hijo realmente tiene un solo amigo con el que sale en Colombia y no ha estado con él. Además, Juan Esteban Pinilla Gallego siempre responde a sus papás cuando le escriben, incluso los llama, para que no se preocupen.

“Lo llamé unas 20 veces y no me contestó. Él acostumbra a respondernos y más en la madrugada. Es muy cuidadoso, sabe que nos preocupamos y lo entiende. Incluso los amigos lo saben, porque la mamá, que vive en Estados Unidos, vive encima de él. No es habitual que pasen 24 horas y no responda al teléfono”, contó.