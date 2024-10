“Cambio climático empobrece a las mujeres”: líder de la ONU cuenta en SEMANA cómo ellas llevan la peor parte de la crisis ambiental

María-Noel Vaeza: La crisis climática afecta desproporcionadamente a las mujeres. Eso hace que patrones históricos de discriminación hacia ellas se vean amplificados. Genera inseguridad alimentaria o que las mujeres deban migrar, porque los lugares en los que se asientan sus comunidades ya no son aptos para vivir. Pero son las mujeres las que tienen las soluciones para mitigar los problemas de la Tierra con sus conocimientos ancestrales, son guardianas de la biodiversidad. Creo que esta es la COP de las mujeres, porque es la primera vez que veo a tantas mujeres de tantas organizaciones. Es muy valioso que Colombia tenga a una mujer encargada del Ministerio de Ambiente, pues solo el 16 por ciento de estas carteras están lideradas por ellas. El reto de las mujeres en esta región del mundo es enorme: emitimos solo el 10 por ciento de la contaminación, pero albergamos el 60 por ciento de la biodiversidad del planeta. Necesitamos más recursos, más tecnología, pero también el respeto hacia las defensoras de recursos naturales.

M.V.: Uno de los escenarios que propusimos es que, si a 2050 la temperatura global alcanza tres grados centígrados más, se espera que 160 millones de mujeres más estén en la pobreza. La pobreza hoy en día está feminizada y nos llevará años sacarlas de la pobreza. Unos 240 millones de mujeres enfrentarán inseguridad alimentaria, y no hay que olvidar que el 40 por ciento de las mujeres hoy en día son jefas de hogares.

M.V.: Así es, y es muy preocupante, porque encima no es fácil que las mujeres accedan a créditos. Aún las mujeres no son sujetas de crédito basado en la biodiversidad que tienen en su propia pequeña parcela de tierra. Lo grave aquí es que cuanto más pobres son las mujeres, más se disparan factores como el matrimonio infantil, y ese es un tipo de violencia, pues las niñas se ven abocadas a casarse en edades tempranas porque sus familias no pueden mantenerlas. A esto se suma el impacto que en ellas tiene la escasez de recursos como agua y carbón, y eso hace que las mujeres tengan que caminar más lejos para acceder a ellos. Eso también las expone a la violencia.