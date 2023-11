Carteles mexicanos, brasileros y venezolanos están detrás de la compra de grandes volúmenes de cocaína colombiana

Según expertos en temas de narcóticos, la sola incautación de cocaína no golpea duramente a las estructuras narcotraficantes. | Foto: Getty Images

“Esos son como los más representativos y los que más impactan en el narcotráfico en Colombia porque hay otras pequeñas estructuras que no son hoy en ese momento tan importantes porque trafican pequeñas cantidades”, dijo Tunjano.

Por su parte el experto en temas de narcotráfico, Ricardo Vargas, sociólogo de la universidad Nacional, explicó que las incautaciones de droga como las reportadas por el gobierno no generan grandes daños al negocio del narcotráfico. Dijo que está política tiene que ir acompañada de otras medidas como el lavado de activos y la presencia social del Estado en las regiones donde hay cultivos ilícitos.

“Hay una estrategia que se llama de reducción de la oferta a nivel mundial y en eso el gobierno se está moviendo con los indicadores que tradicionalmente se han utilizado como ese de incautaciones, eso hace parte de una estrategia que no ha mostrado que funcione. Que es la reducción de la oferta, entonces yo creo que todo lo que se haga ahí, igual que la reducción de hectáreas de cultivos, eso no tiene mayor repercusión. Se necesita un cambio de estrategia porque al final esos indicadores no van a reducir el consumo internacional”, manifestó el experto Vargas.