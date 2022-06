Centro Democrático dice que reducción de la jornada laboral a 42 horas fue gracias a Uribe

El Centro Democrático, que se ha mantenido alejado de la discusión política desde hace varias semanas, volvió a pronunciarse luego de que Gustavo Petro dijera que el expresidente Álvaro Uribe, supuestamente, había afectado la jornada laboral de los colombianos.

A través de un comunicado, aclararon que no ha sido así y que incluso fue el mismo expresidente Uribe, junto a la bancada del Centro Democrático, que logró que se aprobara en el Congreso la ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas sin afectar el salario de los colombianos.

“Su implementación empieza desde el próximo año y de manera gradual se irán reduciendo las horas laborales”, aseguraron desde el partido.

Bogotá D.C, 07 de junio de 2022.



Frente a la reducción de la jornada laboral el partido Centro Democrático se permite recordarle a la ciudadanía: pic.twitter.com/nirIzFGimg — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 7, 2022

Además, le respondieron a Petro por los mensajes que ha enviado. “Gustavo Petro una vez más miente, la Ley de reducción de jornada laboral es un hecho, no es un discurso populista más a los que él está acostumbrado”, le dijeron.

Cabe recordar que esa ley fue promulgada por el presidente Iván Duque en julio del año pasado, por lo que esa reducción, según lo contemplado, entraría a regir desde el 2023 para ir haciendo cambios graduales para llegar al 2024 a las 46 horas y en el 2025 a las 42 establecidas por esa ley. Fue tal la importancia del expresidente que coloquialmente en el Congreso le pusieron la “Ley Uribe”.

El mensaje que causó la respuesta de la colectividad fue en el que el candidato del Pacto Histórico aseguró: “El único que trabajará 12 horas al día será su presidente, tal como lo hice en la alcaldía de Bogotá. Al pueblo trabajador le derogamos la reforma laboral de Uribe, para que las horas extras vuelvan a ser horas extras, tengamos jornada de ocho horas y haya estabilidad laboral”.

La discusión sobre la jornada laboral arrancó porque desde algunos sectores se sacó de contexto y se malinterpretaron unas declaraciones del ingeniero, en las que dijo que se iba a levantar desde las 4 de la mañana para trabajar hasta las 4-5 de la tarde.

Varios aseguraron que estaba hablando de todos los funcionarios públicos, por lo que el exalcalde de Bucaramanga tuvo que salir a desmentir esas interpretaciones.

“Los que van a tener jornadas laborales de 10 horas somos Marelen Castillo y yo, de llegar a la Presidencia de la República, para que los 4 años calendario de la gestión, se conviertan en 6″, afirmó el ingeniero.

El exalcalde de Bucaramanga aseguró que con la fórmula vicepresidencial van a arrancar reuniones a las 6 de la mañana para que no coincida con las horas pico. “Podemos trabajar realmente de 6 de la mañana, trabajando, no es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular e irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana, hasta las 4-5 de la tarde, miremos a ver, que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el trancón que hay en todas partes”, dijo el ingeniero aclarando que se trataba de su horario laboral y no el del todos los empleados públicos del país.

Aun así, Gustavo Petro aprovechó para cuestionar a su contradictor e intentar hacerlo ver como si fuera un explotador. “La jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva esclavitud”, dijo el candidato de la Colombia Humana.

En las últimas horas el ingeniero y Petro han cruzado varios mensajes en los que el tono ha subido. La campaña está al rojo vivo, sabiendo que quedan pocos días para saber quién será el próximo presidente de Colombia.