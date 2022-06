Rodolfo Hernández dice que madrugará más y trabajará más de 8 horas

El ingeniero no ha propuesto modificar la jornada laboral. Solo ha dicho que, en su caso, piensa iniciar la jornada las 6:00 a.m. y concluirla en la tarde.

Cuando en todo el mundo se discute si reducir la jornada laboral aumenta la productividad, el ingeniero Rodolfo Hernández lanzó una propuesta que ha generado todo tipo de reacciones.

A través de una transmisión en vivo, junto a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, y en la que el tema principal eran sus propuestas sobre educación, el ingeniero le dijo que le iba a tocar levantarse a las 4 de la mañana, para arrancar la jornada laboral a las 6. “No me va a dejar dormir, pero bien por los colombianos”, puntualizó Castillo, en medio de risas.

“Mire, le va a tomar levantarse a las 4 de la mañana. Podemos trabajar realmente, colombianos, de 6 de la mañana, trabajando, no es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular e irse para el baño, no, trabajando a las 6 de la mañana, hasta las 4-5 de la tarde, miremos a ver, que no coincida con las horas pico en ninguna de las ciudades para no incrementar el trancón que hay en todas partes”, dijo el ingeniero.

Agregó que solo tendrían media hora de almuerzo porque un periodo más extenso “tocaría que comiera todos los días bocachico lleno de espinas, para que gastara más tiempo, o con vino tinto, eso por ahí los sábados o los domingos, nos tomamos una copa de vino, pero vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4-5 de la tarde”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Según él, esa decisión también serviría para que el tiempo trabajado sea más extenso. “Es decir, nos pagan casi 4 años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre 5 y medio y 6 años”, aseguró el candidato.

Hernández mencionó que a partir del primer momento en que llegue al gobierno se sentirá el impacto en contra de la burocracia. “No quieren cambiar, no se quieren ir”, afirmó Hernández.

Según lo mencionado por el candidato, y el contexto en el que presentó su propuesta, sus declaraciones han dado para diversas interpretaciones. Algunos consideran que el ingeniero solo se refería al horario laboral de él y su fórmula vicepresidencial, mientras que otros creen que esto regirá para todos los funcionarios del gobierno o incluso del Estado.

El hecho ha generado algunas críticas y Gustavo Petro ya le contestó, sin mencionarlo. “La jornada laboral de 10 horas no es más que explotación a la trabajadora y el trabajador como se hacía en el siglo XIX, la época del capitalismo salvaje. Hay cierta dirigencia económica con su candidato, que quiere llevar a la gente es a una nueva esclavitud”, afirmó Petro.

En varias ocasiones el ingeniero ha criticado a los funcionarios públicos porque dice que muchos no aprovechan sus jornadas laborales. También ha dicho que cambiaría la forma en la que son elegidos muchos de los funcionarios públicos que lo acompañarían en su eventual gobierno.

“(Para) el 90 % abrimos convocatorias públicas auditadas por universidades públicas y privadas para que sean las interventoras de esa selección”, recalcó el ingeniero sobre su propuesta. Volvió a criticar que en muchos casos a esos cargos se llegue por cercanía con funcionarios o políticos y no por méritos y que eso debe cambiar.

“Que no sean caprichos de politiqueros, rosca y nidos de burocracia que a lo único que van es a ver qué se roban. Eso lo hago, me comprometo a eso”, dijo el ingeniero hace unos días.

Del otro lado, también ha dicho en varias ocasiones que trabajaría desde muy temprano para finalizar la jornada en la tarde.