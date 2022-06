¿Quién conduce la “Rodolfoneta” de Rodolfo Hernández?

Una chiva tradicional pintada con la tricolor nacional y carteles del candidato presidencial Rodolfo Hernández, estaría transitando por las calles del país conducida por Cecilia Suárez de Hernández, la mamá del ingeniero, y como cualquier otro vehículo de este tipo, con su nombre pintado en el frente, la “Rodolfoneta”.

El candidato publicó una foto de la chiva en su cuenta de Instagram y recalcó que su madre era la que estaba al frente de este tradicional vehículo, utilizado como medio de transporte en regiones y pueblos alejados del país, aunque en las grandes urbes fue adaptado para ofrecer otras formas de entretenimiento. Sin embargo, la Rodolfoneta tendría como objetivo la campaña política para el candidato en las calles de Bucaramanga.

“Mi madre, la que conduce mi Rodolfoneta 🚌” escribió el candidato en su cuenta de Instagram con dos fotos tiernas de su madre sentada en el espacio del conductor y con las manos en el volante de la chiva.

La señora Cecilia Suárez ha tenido un despliegue mediático que no es típico de un miembro familiar de los candidatos a la presidencia, y menos una madre de tanta edad, ya que esta mujer tiene 97 años y ha compartido para este medio sus anhelos sobre el que su hijo llegue a gobernar al país, así como sus pensamientos y el temperamento de Hernández en la alcaldía de Bucaramanga.

Sin embargo, antes de los resultados de la primera vuelta, la madre del candidato ya había sido tendencia en redes sociales. A través de un video publicado por el mismo Rodolfo, se puede ver a la señora Cecilia contándole a la persona que la acompaña sobre una situación que vivió años atrás cuando le pidieron ayuda para unos fabricantes de tabaco en su pueblo.

“Yo no les di ni cinco centavos. Si quieren métanme a la cárcel, pero yo no les voy a dar a esos vagabundos que tienen allá, haciéndose la paja y nosotros aquí trabajando. ¿No es así? Esa joda”, expresó. Para muchos esta respuesta responde a las preguntas sobre el carácter del candidato, quien en varias ocasiones ha respondido con palabras fuertes a colaboradores o a la misma prensa.

Y continuó: “Si los meten es porque tienen plata para darles, no a costillas de los que trabajamos. Entonces me mandaron el alcalde que era Alfonso Lozano, el marido de Paulina Murillo. ‘Ala, Cecilia, ¿qué fue lo que dijo?’ y le conté y se quedó… Mire (haciendo una señal de silencio en su boca)”.

“Dígame si es cierto o no, una parranda de vagabundos allá encerrados haciendo nada. Y los que estamos trabajando tenemos que pagar semanalmente”, contó doña Cecilia sobre aquella situación que vivió cuando era joven, afirmando que no estaba de acuerdo con dar dinero a aquellos que no la trabajan.

Es de resaltar que la exposición mediática que ha tenido la señora Cecilia Suárez en redes sociales, ha sido promovida, en parte, por las publicaciones que hace el ingeniero Hernández en sus cuentas oficiales.

Por otro lado, de acuerdo con una nueva encuesta presidencial de Guarumo, el ingeniero Rodolfo Hernández le ganaría a Gustavo Petro por una diferencia del 3 %, pues tiene una intención de voto del 46,4 %, mientras que el candidato del Pacto Histórico tiene el apoyo del 43,3 % de los encuestados.