“No, le di estudio fue para ingeniero, no para político”: mamá de Rodolfo Hernández

Cecilia Suárez de Hernández, madre del candidato Rodolfo Hernández, recibió a SEMANA en Piedecuesta (Santander). Allí dijo que no quería que su hijo se metiera a la política, que finalmente este no le hizo caso y ahora está a un paso de ser el próximo presidente de la República.

La señora Cecilia, a sus 97 años, quien tiene cuatro hijos varones, entre ellos el candidato a la presidencia por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, le manifestó a este medio que sueña con que Rodolfo Hernández sea el presidente de Colombia.

La madre del candidato le entregó varios detalles a SEMANA de los cuales algunos son muy curiosos, pues manifestó que cuando su hijo anunció que quería meterse a la política, ella le dijo que estaba loco.

“Él llegó y me dijo: ‘mamá, quiero meterme a la política’. Le dije: no, le di estudio fue para ingeniero, no para político. Y me dijo: ‘No, es que yo quiero’. Le respondí: Usted verá, a mí no me venga a poner problemas de esos; usted no sabe lo que es la política”.

La señora Cecilia, entrevista con SEMANA, dijo que su hijo es soberbio, igual de soberbio a ella. Siguió contando de Rodolfo y dijo que este le siguió asegurando “me manejo bien”, refiriéndose a su paso a la política desde la campaña presidencial. “Le dije: si se ha de manejar como la gente, métase, de resto, ni le doy ese consejo. Se quedó callado. Al final se metió ahí, él verá”, aseguró la madre.

Cabe mencionar que Rodolfo Hernández, después de terminar el bachillerato, se presentó a la Universidad Nacional en Bogotá. Ahí se convirtió en ingeniero civil, una senda que lo llevaría a ser uno de los hombres más adinerados de Santander.

Con tan solo 27 años, el ingeniero recién graduado conoció a quien sería el amor de su vida y su mayor aliada en los negocios. Se trata de Socorro Oliveros, con quien se casó el 6 de abril de 1972.

Con Socorro tuvo cuatro hijos, dos de ellos adoptivos: Mauricio y Juliana. Después lograron tener hijos propios, Luis Carlos y Rodolfo José. Sin embargo, la violencia hirió de manera irreversible a la familia.

En 1994, las Farc secuestró al padre de Hernández por 135 días. Por su liberación le pidieron 50 millones de pesos, los cuales pagó. Luego, en 2004, el ELN secuestró a Juliana y para su liberación le pidieron dos millones de dólares. Decidió no pagarlos y, después de 18 años, el ingeniero da a su hija por muerta.

Es una herida profunda que le quiebra la voz al candidato presidencial, pero aun así se mantiene firme en su compromiso por hacer la paz en Colombia, incluso llegar a un acuerdo con el ELN.

Con respecto a su vida de empresario, junto a otros colegas fundó HG Constructora, una compañía que se dedicaba a obras en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Luego, compró las acciones junto a su esposa y amplió el negocio a otros municipios de Santander, Barranquilla y Bogotá.

Vuelve a ganarle a Gustavo Petro en intención de voto

Una nueva encuesta presidencial arroja que, a falta de 14 días para la segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández le ganaría a Gustavo Petro, por una diferencia del 3 %. Según el sondeo de Guarumo para El Tiempo, que se conoció este domingo 5 de junio en horas de la mañana, el exalcalde de Bucaramanga tiene una intención de voto del 46,4 %, mientras que el candidato del Pacto Histórico tiene el apoyo del 43,3 % de los encuestados.

La encuesta fue realizada entre 1.958 ciudadanos entre el primero y el cuatro de junio, y cuenta con un margen de error del 2,5 %.