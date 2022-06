Video | La insólita promesa de una modelo de OnlyFans si Rodolfo Hernández es electo presidente

El próximo domingo 19 de junio los colombianos volverán a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidenta del país, por ello a través de redes sociales se han incrementado las estrategias para ganar votos. Precisamente, en las últimas horas una reconocida modelo de la plataforma digital OnlyFans reveló qué haría si el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, sale victorioso en la jornada electoral.

Se trata de Bella Álvarez, como es conocida la mujer en redes sociales, quien a través de un ‘en vivo’ que realizó en Facebook sostuvo que si Hernández ganaba las elecciones, ella celebraría caminando en bikini por las calles del Urabá antioqueño.

La promesa ocurrió mientras conversaba con uno de sus seguidores. “Si gana el viejito voy andar todo el Urabá en bikini y usted en calzoncillos”, dijo la mujer. En seguida el hombre le respondió “Yo la acompaño y la grabo”.

Luego, Álvarez agregó: “y un mes de OnlyFans gratis para todos, incluyendo los seguidores de Petro y con nuevo contenido. Los seguidores de Petro van para mi OnlyFans para sobar un poquito la quemada”.

En medio de la grabación, la mujer también se refirió al comentario hecho por Rodolfo Hernández con respecto a las mujeres y aseguró que “la que realmente está en la casa y no hace nada es la (mujer) de Petro, es administradora de la casa, del bolsillo de Petro”.

Asimismo, Bella Álvarez contó que ha recibido críticas e insultos por manifestar su apoyó al candidato de la Liga Anticorrupción. “Esta semana alguien me dijo ‘vieja vaya a pelar el culo no sé a donde, porque hable de Petro’. Me dio risa porque el culo mío al menos vale plata, pero esa persona ni plata vale”.

Los comentarios de la mujer, quien cuenta con más de 5.000 seguidores en Facebook, han generado todo tipo de reacciones. Algunos han expresado también su apoyo a Rodolfo Hernández y otros aseguran que Gustavo Petro, es mejor opción como presidente.

Cabe mencionar que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no son enemigos, solo adversarios políticos, dos figuras cuya relación pasó de la cercanía a la tiranía una semana antes de la primera vuelta presidencial, cuando el líder de izquierda empezó a ver al santandereano como una amenaza en su carrera por la Casa de Nariño.

Petro siempre vio en Hernández un político con potencial electoral. De hecho, le gustaba cómo se comunicaba con la ciudadanía. Por esto, no dudó en tenerlo a su lado, tal como intentó con Alejandro Gaviria, cuando gran parte del país creía que amasaba un caudal electoral.

Tras las diferencias entre ambos, Rodolfo Hernández ha pronunciado varias veces la misma pregunta: “¿ya no le sirvo, doctor Petro?”. Además, ha venido poniendo al descubierto una serie de encuentros que sostuvo al comienzo de la campaña presidencial con el líder de izquierda.

En medio de esta contienda electoral, Rodolfo Hernández sigue sumando “adeptos” a su campaña presidencial, de cara a la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 19 de junio. El exalcalde de Bucaramanga fue la gran sorpresa de las elecciones al obtener casi seis millones de votos que hoy lo mantienen en la carrera por la Presidencia de Colombia.

La nueva adhesión llega desde la Policía Nacional, pues en las últimas horas fue el exgeneral de esta institución, Rodolfo Palomino, quien mostró su apoyo a Hernández, para que sea este quien suceda al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.

Así lo anunció Palomino por medio de un video publicado en Twitter: “Estamos diciendo que estamos jugados por Rodolfo Hernández, que hoy incorpora no solamente un sello de transparencia, pulcritud, sino un signo de esperanza para hacer de Colombia un país cada día mejor”.