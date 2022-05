“Chávez y Maduro propusieron que Venezuela viviera del petróleo, yo no”: la respuesta de Petro y otros candidatos a preguntas incómodas

Este lunes, en el gran debate definitivo organizado por SEMANA y El Tiempo, los candidatos presidenciales tuvieron la oportunidad de exponer sus propuestas más importantes a pocos días de la primera vuelta de jornada electoral para la Presidencia.

Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo estuvieron en vivo por más de dos horas debatiendo de cara a las votaciones de este domingo 29 de mayo, en un encuentro de ideas y propuestas para que los colombianos tengan la información detallada y objetiva para decidir su voto.

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, en un momento del debate, les pidió a los candidatos responder “preguntas incómodas”. El primero que tuvo que responder fue Gustavo Petro. La pregunta fue: “Sus críticos lo comparan con Hugo Chávez y dicen que lo que usted no va a hacer es lo mismo que dijo Chávez que no iba a hacer y que luego hizo”.

El candidato Gustavo Petro hizo una pausa muy breve y respondió: “Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo, yo qué estoy proponiendo... ¿que Colombia dependa del petróleo? Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo, sobre la base de una sociedad del conocimiento. Completamente diferente, radical diferente. Quienes quieren seguir manteniendo la dependencia de Colombia del Petróleo son mis rivales políticos, unos en el Gobierno y otros en campaña. Ellos se parecen más a Chávez y Maduro”.

La respuesta de Petro generó molestia en el candidato Federico Gutiérrez, quien le respondió mirándolo: “Oiga, qué fácil manera de minimizar un problema tan grave como el de Venezuela: violación de derechos humanos, relación con grupos narcotraficantes, corrupción, como si fuera un tema simplemente alrededor de hidrocarburos. Yo recuerdo que usted admiraba mucho ese modelo con el que acabaron con Venezuela; recuerden que hay dos millones de venezolanos acá aguantando hambre. Por eso yo, como presidente, seré solidario, mantendré el estatus migratorio y vale la pena dar una discusión sobre el petróleo después”.

Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez tuvo que responder una pregunta que muchos colombianos se han hecho seguramente, incluso en redes sociales: ¿cuál será el papel de Alejandro Char en su campaña?

El candidato Gutiérrez se limitó a decir que Char está más interesado en temas regionales: “Yo lo veo con aspiraciones regionales, no nacionales. Yo insisto, lo veo más en temas regionales. Es una persona que demostró ejecución cuando fue alcalde de Barranquilla, ha transformado a Barranquilla, pero de eso no se ha hablado con ninguno de los integrantes de la coalición Equipo por Colombia y yo tendré por supuesto siempre la potestad de armar el equipo de gobierno”.

Federico Gutiérrez Debate Definitivo - Foto: Alexandra Ruiz

Sergio Fajardo

La pregunta incómoda que tuvo que responder el candidato Sergio Fajardo es si los “santistas” serían parte de su gobierno si llegase a ser presidente. Fajardo, incómodo, replicó a los periodistas: ¿qué quieren decir con los santistas? Y luego dijo: “Yo siempre he escogido personas por su calidad, no tengo ningún compromiso político con nadie. Las personas que yo escojo son honestas, que tengan conocimiento y que compartan la visión que nosotros tenemos. Yo no soy ni he sido ni tengo que ser santista. Una persona pudo haber trabajado con Santos y eso no significa que tenga que ser una mala persona”.

Sergio Fajardo Debate Definitivo - Foto: Guillermo Torres

Así fue el debate

Los dos medios digitales líderes del país, según el ranking independiente Comscore, con más de 70 millones de visitantes únicos al mes en sus mediciones de Google Analytics, transmitieron en sus portales y canales de redes sociales por YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, que en suma alcanzan a 21 millones de seguidores en Colombia y el mundo.

En esta ocasión, el Debate Definitivo giró en torno a preguntas fundamentales en áreas de interés para el electorado nacional, con la idea de que cada candidato pueda plantear a los colombianos la visión de país que propone en líneas de trabajo como seguridad, educación, empleo, economía, agro, entre otras.

La discusión empezó con la polémica que se desató tras la denuncia realizada el pasado sábado por el candidato Gustavo Petro, que manifestó que habría un plan para suspender las elecciones del próximo 29 de mayo, versión que fue desmentida por el Gobierno nacional.

Vicky Dávila Debate Definitivo - Foto: Alexandra Ruiz

El candidato Gustavo Petro confirmó que alguien de la campaña de Rodolfo Hernández le informó de la supuesta inminencia en la suspensión del registrador Alexander Vega. Por eso, dijo, habló de una supuesta suspensión de las elecciones. Frente a este hecho, el candidato Sergio Fajardo aseguró que dicha aseveración es una “cortina de humo en medio de una campaña presidencial”.

Frente al registrador Alexander Vega, Gutiérrez aseguró que hay “muchas dudas” con “señalamientos graves que se tienen que solucionar cuanto antes”. Fajardo, a su turno, dijo que ese accionar del registrador es parte de la política de las “mañas” que no permite establecer qué sucedió durante las elecciones legislativas del 13 de marzo pasado.

De inmediato empezaron las pullas sobre las supuestas anomalías en las elecciones legislativas. Gutiérrez dijo que salieron votos a favor del Pacto Histórico y es Petro quien sale a hablar de fraude, aunque él sea el favorecido. “Que investiguen qué pasó y se le diga la verdad al país. Si alguien se vio beneficiado de las elecciones legislativas fueron ellos”, le dijo Gutiérrez a Petro, para luego mencionar al Clan del Golfo y cambiar de rumbo el debate con fuertes señalamientos que encontraron respuesta.