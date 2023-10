CNE deja en firme la candidatura de Leonardo Donoso a la Alcaldía de Chía

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Leonardo Donoso Ruiz a la alcaldía de Chía, Cundinamarca. La noticia fue confirmada por el CNE a través de la resolución No. 9907, emitida el pasado 18 de septiembre de 2023, firmada por su presidenta, Fabiola Márquez Grisales, el vicepresidente Álvaro Prada, y la magistrada Alba Lucía Velásquez.

La solicitud de revocatoria fue presentada por Nicolás Casas Prieto, quien alegó que Donoso no había renunciado con un año de anticipación a la fecha de elección, como lo estipula la ley, debido a su cargo en la Gobernación de Cundinamarca . Además, se argumentó que había desempeñado actividades relacionadas con la ordenación del gasto público.

Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas por ambas partes, el CNE concluyó que Donoso Ruíz no había incurrido en ninguna falta que lo inhabilitara para la candidatura. De acuerdo con el CNE, se demostró que el 26 de octubre de 2022, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, derogó los decretos que delegaban funciones a Donoso en diversas entidades gubernamentales, como el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, la Agencia Catastral de Cundinamarca, Hábitat y Vivienda, Beneficencia de Cundinamarca, la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional S.A.S., según consta en un documento certificado por la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca.

El CNE argumentó que estas pruebas indicaban que las funciones desempeñadas por Donoso Ruiz como asesor del despacho de la Gobernación de Cundinamarca no implicaban ningún tipo de actividad que pudiera considerarse como ejercicio de funciones en el municipio de Chía.

Además, el magistrado del CNE destacó que las funciones que Donoso ejerció como delegado en consejos directivos, comités internos y juntas directivas de diversas entidades gubernamentales se mantuvieron hasta el 26 de octubre de 2022, lo que cumplía con el requisito de no sobrepasar los 12 meses establecidos por la ley.

Los escándalos que envuelven al exalcalde de Chía

En una conversación con SEMANA , Donoso calificó estas acusaciones como calumnias, sugiriendo que se trata de represalias por su intento de obtener la custodia de su hija. Además, argumentó que su hija no recibía los cuidados adecuados y que la madre de la niña le impedía acercarse a ella. Donoso había mantenido el caso en privado para proteger los derechos de su hija, pero finalmente rompió su silencio cuando la información se filtró en redes sociales y medios de comunicación.

Un video que muestra a la expareja de Donoso cayendo al suelo mientras está cerca de él se ha convertido en una pieza clave en el caso. Para la defensa de la mujer, este video prueba la agresión, mientras que para la defensa del candidato demuestra que él no la tocó en el momento en que estaban a punto de ingresar a una comisaría de Bogotá.

La denunciante alega que Donoso ha intentado trasladar el proceso a juzgados de Chía u otras jurisdicciones para influir en ellos, mientras que el candidato asegura que no desea que el proceso salga de Bogotá, pero solicitó un cambio de juzgado debido a la filtración de información a los medios, lo cual pone en riesgo los derechos de su hija, asegura.

Otro escándalo que rodea a Donoso se relaciona con supuestas fallas administrativas durante su gestión como alcalde de Chía en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación del POT, que habría causado daños a los humedales Lagos de Chía y la fuente hídrica La Chucua de Fagua, además de no proteger las reservas naturales.

Al ser consultado sobre estas acusaciones, Donoso señaló que es común que los políticos enfrenten investigaciones en la Procuraduría y que este no es su primer caso en ese sentido, estimando que ha sido objeto de más de 20 investigaciones. Subrayó que en Colombia se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario y que no puede ser condenado por algo que aún no ha sido probado. Asimismo, aseguró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer todas las acusaciones, que, según él, han surgido en medio de la contienda electoral que culminará el próximo 29 de octubre.