La polémica forma de hacer política de Mario Fernández Alcocer: usa el nombre de Gustavo Petro y de su prima Verónica Alcocer

Mario Fernández Alcocer es un político tradicional que inició su carrera en el Concejo de Sincelejo (Sucre) y posteriormente llegó al Senado de la República con el aval del Partido Liberal.

En el Legislativo estuvo durante el periodo 2014-2018 y volvió para competir por la Alcaldía de Sincelejo en las elecciones de 2019, pero se quemó. Aunque poco se conocía de su vida personal, desde que Gustavo Petro inició su campaña presidencial en 2018, Fernández Alcocer dejó saber públicamente su relación familiar con Verónica Alcocer, que en este momento es la primera dama de Colombia.

Para aspirar a la Gobernación de Sucre, Fernández Alcocer buscó avales por todo lado y el movimiento En Marcha del exministro Juan Fernando Cristo le abrió las puertas para que estuviera en la contienda que terminará el 29 de octubre, fecha en la que los colombianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales y otros cargos de elección popular para el periodo 2024-2028.

Mario Fernández Alcocer aspiró a la Gobernación de Sucre. | Foto: redes

Como Fernández Alcocer nunca ha sido de izquierda y tiene cercanía con la familia Char, en 2022 su nombre generó malestar en el Pacto Histórico sucreño. Los petristas pura sangre sintieron que un político tradicional se les iba a colar en su proyecto sencillamente por ser el primo de la primera dama.

Los primeros síntomas fueron en noviembre de 2022 cuando Verónica Alcocer llegó a la costa Caribe para atender la emergencia invernal y estuvo todo el tiempo acompañada por su primo y posteriormente se confirmó que él trabajaría en la campaña Petro Presidente.

Aunque las divisiones afloraron, finalmente Fernández Alcocer se inscribió como candidato y la división en Sucre no se hizo esperar porque los progresistas no lo respaldan plenamente.

En su trayectoria política Mario Fernández Alcocer ha estado ligado con la familia Char, pero desde el año pasado se volvió petrista y se jacta de ser primo de la primera dama. | Foto: @instagram mario alcocer

Desde que inició su campaña ha sido blanco de críticas y ahora está en el ojo del huracán por usar el nombre de su prima y del presidente Gustavo Petro para conseguir votos en la región.

Recientemente han salido a la luz varios videos de Mario Fernández Alcocer, donde aparece en los eventos políticos de su campaña dando discursos en los que menciona su cercanía con el mandatario, por intermedio de su prima.

En uno de esos videos se escucha a Fernández Alcocer, casado con la senadora Ana María Castañeda de Cambio Radical, recordando que hace parte de la familia presidencial. “Soy primo hermano de la esposa del presidente Petro. Eso tiene un sentido bien especial, eso tiene un valor muy especial porque esa mujer duerme con Petro”, se escucha en el video.

En los discursos pocas propuestas se le escuchan, pero sí muchas menciones al presidente de los colombianos como si al ser elegido, Petro tuviera un compromiso obligado con el departamento de Sucre. “Por eso hago tanto énfasis en esto de la Presidencia de Gustavo Petro. Porque ese hombre nos tiene en el corazón, ese hombre nos quiere y nos valora. A él le duele Sucre y conoce Sucre. El día que deje de dolerle, ahí está Verónica Alcocer para recordárselo. Ahí nosotros entramos como primera línea de inversión del Gobierno”, agregó.

Mario Fernández y su prima Verónica Alcocer. | Foto: @instagram veronica alcocer

En cada evento político hace referencia a su supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro, aunque recientemente prendió las alarmas porque, al estilo del régimen venezolano, habló de unas fincas muy bonitas que vio en la carretera que pueden ser entregadas a los campesinos. “Yo voté por Petro, me dicen que hay mucho campesino y poca tierra. Que no hay dónde sembrar y por eso está la reforma agraria y hay distribución de la tierra que vamos a aplicar. Cuidado porque he visto fincas bonitas ahí en la carretera. El Gobierno porque el que voté no expropia, pero compra tierras”, dijo.

Por esa razón en el Pacto Histórico hay recelo porque saben que Fernández Alcocer no es del corazón del petrismo y que sencillamente está usando a su prima para tener réditos electorales. Además, el propio presidente Petro lo desautorizó en meses anteriores por usar irregularmente su cercanía familiar con la Casa de Nariño. En un consejo de ministros, en junio de este año, el mandatario tomó distancia del primo de su esposa por posible tráfico de influencias.En esa reunión el presidente les pidió a todos sus ministros dejar de recibirlo, ya que no actuaba a nombre de nadie ni por recomendación suya. En su momento, en entrevista con SEMANA, Fernández Alcocer aseguró que las denuncias que apuntan a que se aprovecha de ser el primo de la primera dama intentan “desprestigiar” su nombre.

A pesar de negar la promoción de hojas de vida o contratos, no hay duda de que Fernández Alcocer ha salido beneficiado en este Gobierno. Por ejemplo, SEMANA confirmó en junio de 2023 que Verónica María Valencia, quien trabajó en su UTL como senador y hasta hace algunos meses estaba en el equipo de la senadora Ana María Castañeda, fue asesora en el ICBF.

Otra de las que es asociada como cercana a Fernández Alcocer es Carolina Plata, contratista de protocolo presidencial, quien no obstante es más cercana a la primera dama.

“Desde hace semanas vienen con ese comentario, tratando de desprestigiar mi nombre. Ante los medios, el mismo presidente y Verónica hemos hecho claridad de eso. No hay ningún aprovechamiento. Por ejemplo: si voy un fin de semana a La Mojana sucreña –llevan más de un año bajo el agua– y estoy en un evento con la primera dama y me pasa por el frente el director de la Unidad Nacional del Riesgo, siento que tengo la obligación de recordarle a ese funcionario que en La Mojana están esperando que solucionen ese problema de la manera que consideren institucionalmente. Es lo que he hecho en algunas ocasiones en pro del departamento. Mal haría en no hacerlo, en no representar y no tener vocería de mi gente.

Pero no hay un acto ilegal, no pido un contrato para nadie, no entrego una hoja de vida y no favorezco a nadie”, dijo Fernández Alcocer en su defensa. Pero además de esta polémica, Fernández Alcocer es señalado de supuestos vínculos con el paramilitarismo y ahora Nicolás Petro reveló que él recibió una plata para la campaña en Sucre. “Yo me enteré de que Euclides Torres le entregó 300 millones de pesos a Mario Fernández Alcocer para organizar el transporte de Sucre para la campaña presidencial”, dijo Petro ante la Fiscalía.

Como si esto fuera poco hay dudas sobre su título de bachiller, por presuntas inconsistencias en las fechas de grado. En unos documentos conocidos por SEMANA, el Gimnasio Los Robles en Chía asegura que en el libro oficial de “registro de diplomas” reposa información sobre el título de bachiller académico de Fernández Alcocer con fecha del 18 de marzo de 2014, pero el Consejo Superior de la Judicatura expidió una certificación afirmando que Fernández Alcocer cuenta con tarjeta profesional de abogado que se expidió el 28 de abril de 2008.