Estalla pelea en Villavicencio: candidato de Salvación Nacional lanza duras críticas contra el alcalde Felipe Harman

“De manera irresponsable el alcalde justifica un ataque a la democracia. Me siento perseguido por la administración municipal en cabeza del alcalde Harman porque se ha dedicado a levantar falsos testimonios y a señalarlos de cosas que no hemos cometido ”, sostuvo.

En ese sentido le pidió al alcalde no meterse en la campaña electoral ya que los ciudadanos son los que deciden en las urnas y a él no le queda bien está haciendo acusaciones contra los candidatos. “Lo invito a que trabaje por la ciudad y la administre, en vez de estar haciendo campaña por sus candidatos porque a eso es que se ha dedicado últimamente” , sostuvo.

Alexander Baquero dijo que los ataques obedecen a que ha repuntado en las encuestas y vaticinó que vendrán más por lo que no descarta tomar acciones legales, en caso de que sucedan. “Uno está en este ejercicio democrático a 30 días de elecciones, uno no tiene cabeza para estar en peleas y por eso quiero dejar esto acá, pero no dejará que se invente más cosas como estas.