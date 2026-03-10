JUDICIALES

Condenan a ocho años y cinco meses de prisión al congresista Modesto Aguilera por acoso sexual

El represenante a la Cámara, de Cambio Radical, fue sentenciado por el delito de acto sexual violento.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 3:24 p. m.
Modesto Aguilera, representante a la Cámara.
Modesto Aguilera, representante a la Cámara. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 102 meses de prisión (ocho años y cinco meses) al representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera, por el delito de acto sexual violento.

“Le tocó el pecho y se bajó el pantalón”, el proceso de acoso que avanza en la Corte Suprema contra el congresista Modesto Aguilera

Los hechos por los que fue sentenaciado el congresista se presentaron entre octubre y noviembre de 2020, cuando Carmen Mejía Viana fue invitada por su primo Jonathan Torregrosa y su novia, María Fernanda Jiménez, para supuestamente asistir a una reunión política de jóvenes en la campaña que adelantaba el entonces congresista para su reelección.

“Aguilera y Mejía ingresaron a un aparta-estudio donde sorpresivamente aquel se le abalanzó, la sujetó por los hombros, la besó en el cuello, le tocó los senos, y pese al rechazo de ella al empujarlo, el congresista procedió a quitarse la camisa, bajarse el pantalón y, descubriendo su asta viril, se masturbó frente a ella”, resalta la denuncia.

Para la Corte Suprema, el dirigente político tenía conocimiento claro que esta conducta era contraria a la ley.

Nación

Detectan brote de influenza aviar en Colombia: explican qué pasará con el consumo de huevo y pollo

Medellín

Hallan sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia Duave tras ser secuestrado en Chocó

Bogotá

Identifican a hombre que habría matado a mujer y su hijo y ocultó el crimen con accidente de tránsito: este sería el motivo

Educación

Crece la inversión en educación, pero sin impactos reales, según estudio

Cali

Conozca los cursos gratuitos TIC 2026 que está ofreciendo la Alcaldía de Cali: así puede aplicar

Nación

Fiscalía reversó su decisión y no pedirá la detención domiciliaria contra Juliana Guerrero

Nación

Fuga de Aida Merlano: esta es la fuerte sanción disciplinaria contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor

Política

Corte Suprema ratifica llamado a juicio contra Modesto Aguilera, congresista de Cambio Radical, por acoso sexual

Confidenciales

Modesto Aguilera anuncia aprobación unánime del proyecto de ley para reconocer la memoria de Juan José Nieto Gil

Nación

Acoso sexual, presiones y “chuzadas”. Estos son los detalles de la acusación contra el representante a la Cámara, Modesto Aguilera

“Valoradas las condiciones particulares del procesado Modesto Aguilera Vides, se colige que al momento de los hechos gozaba de plena capacidad de imputabilidad, entendida como la aptitud psicológica para comprender la ilícitud de su comportamiento y autodeterminarse conforme a esa comprensión”, señaló la Sala Especial de Primera Instancia.