Condenan a ocho años y cinco meses de prisión al congresista Modesto Aguilera por acoso sexual

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 102 meses de prisión (ocho años y cinco meses) al representante a la Cámara por el Atlántico, Modesto Aguilera, por el delito de acto sexual violento.

“Le tocó el pecho y se bajó el pantalón”, el proceso de acoso que avanza en la Corte Suprema contra el congresista Modesto Aguilera

Los hechos por los que fue sentenaciado el congresista se presentaron entre octubre y noviembre de 2020, cuando Carmen Mejía Viana fue invitada por su primo Jonathan Torregrosa y su novia, María Fernanda Jiménez, para supuestamente asistir a una reunión política de jóvenes en la campaña que adelantaba el entonces congresista para su reelección.

“Aguilera y Mejía ingresaron a un aparta-estudio donde sorpresivamente aquel se le abalanzó, la sujetó por los hombros, la besó en el cuello, le tocó los senos, y pese al rechazo de ella al empujarlo, el congresista procedió a quitarse la camisa, bajarse el pantalón y, descubriendo su asta viril, se masturbó frente a ella”, resalta la denuncia.

Para la Corte Suprema, el dirigente político tenía conocimiento claro que esta conducta era contraria a la ley.

“Valoradas las condiciones particulares del procesado Modesto Aguilera Vides, se colige que al momento de los hechos gozaba de plena capacidad de imputabilidad, entendida como la aptitud psicológica para comprender la ilícitud de su comportamiento y autodeterminarse conforme a esa comprensión”, señaló la Sala Especial de Primera Instancia.