Volver a ver el retrato del Gobierno y las FARC ajustando el acuerdo de paz que sellaron en La Habana no cabe en la cabeza de los negociadores. Aunque el primero en advertirlo fue Humberto de la Calle, desde la orilla del Gobierno, al cierre del sexto día de la Conferencia Guerrillera uno de los miembros del Secretariado también se refirió al tema.

“No existe la más mínima posibilidad de que lo acordado sea renegociado. Lo acordado, acordado está y no existe esa posibilidad”, dijo Carlos Antonio Lozada después de que el jefe del equipo negociador del Gobierno descartó la posibilidad de que un cese al fuego bilateral sea verificado en el eventual escenario de que gane el No en el plebiscito.

Le sugerimos: “La guerra surgió mucho antes de que existieran las FARC”

El jefe guerrillero volvió a esgrimir una de las tesis que había consignado el Secretariado de esa guerrilla sobre los temas que iba a abordar la discusión de estos ocho días. “No contemplamos en absoluto la posibilidad de renegociar un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible: como no lo fue en el pasado”.

Consulte: El parque temático que las FARC construyen en el sur del país

A medida que pasan los días, se van exacerbando los discursos entorno a la campaña Sí y al No en la refrendación de los acuerdos. Y es que, para las FARC, más allá de avalar o no lo que se pactó en La Habana, los colombianos tienen en sus manos la posibilidad de darle “continuidad o no a la guerra”.

Podría leer: ¿El Sí será la última palabra de las FARC?

Todo está por definirse el próximo 2 de octubre. Pese a la confianza que hay desde distintos sectores, entre ellos la guerrilla, de que el gran triunfador será el Sí, es el electorado el que tiene la última palabra. “¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra!”, proclamaron las FARC.

Durante su intervención, Lozada descartó la posibilidad de que el movimiento o partido que renazca con la disolución de las FARC como grupo armado quede este viernes “bautizado”. “Una vez concluido el proceso de dejación de armas se convoque a un Congreso Constitutivo que es el nuevo movimiento y que sea ese Congreso quien defina el nuevo nombre que debe llevar la propuesta política que presentaremos”.

Le recomendamos: Márquez, Santrich y Sandino integrarán la comisión para implementar los acuerdos

*Enviada especial de Semana.com a los Llanos del Yarí.