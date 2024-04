Consejo de Estado aceptó demanda contra el polémico Día Cívico que decretó el presidente Petro el pasado 19 de abril

| Foto: Archivo particular

Abogado Germán Calderón España. | Foto: Archivo particular

El recurso de Calderón explicó que un día festivo de carácter civil (día cívico) o religioso por decreto no se podría implementar porque se violaría el principio de legalidad. Unas atribuciones que no se podría tomar ni el presidente de la república ni sus ministros.

“Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso”, detalla la demanda.

Pero para el Consejo de Estado, los argumentos para tomar esa decisión no lograron evidenciar o demostrar una situación de urgencia que pueda ser emitida con un decreto de medida cautelar solicitado.

“En efecto, se advierte que los fundamentos esgrimidos por el actor van encaminados a intentar demostrar la presunta ilegalidad del acto administrativo demandado y el cumplimiento de los requisitos generales para decretar una medida cautelar, pero no justifica la urgencia para suspender provisionalmente sus efectos sin agotar el trámite procesal pertinente, es decir, no se explica cuál es la situación apremiante, extrema o inminente generada por el decreto controvertido que amerite la intervención inmediata del juez sin previa notificación a la parte demandada”, dice el documento del Consejo de Estado.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente Gustavo Petro. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Los alcaldes de Medellín y Bucaramanga le dijeron no a la medida, en Bogotá los colegios públicos funcionaron con normalidad, la Rama Judicial también prestó servicio y varias entidades municipales se bajaron del bus del Día Cívico.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, también indicó que “advertimos desde hace más de 6 meses -como lo hicieron los expertos- la posibilidad del apagón; el Gobierno dijo que no había ningún riesgo, no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del Gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar. Marcharemos de todas maneras, ahorrando agua y electricidad”.