Consejo de Estado admitió demanda que pide anular la elección de Daniel Carvalho como congresista

La elección de Daniel Carvalho Mejía como representante a la Cámara por Antioquia está en vilo. Esto después que el Consejo de Estado admitiera para su estudio una demanda presentada por el veedor de Transparencia Electoral que considera que se presentaron irregularidades.

En la demanda, firmada por Luis Humberto Guidales García, se advierte que Carvalho presentó su postulación al Congreso con el aval del partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt. El 13 de marzo, Carvahlo logró una curul para el período 2022-2026.

Sin embargo, el 16 de julio, en una asamblea general del Partido Verde Oxígeno lo expulsó por no defender los ideales del partido. En la demanda se cita que en la decisión se concluyó: “(...) por considerar probado que actuó de manera desleal con el partido (...) [porque] permitió que se infiltrara el Partido Verde Oxígeno para ponerla al servicio de la campaña de Sergio Fajardo Valderrama”:

Pese a esta expulsión -se cuestiona- Carvalho se posesionó el 20 de julio como representante a la Cámara aunque para ese momento “no pertenecía al partido político que lo inscribió como candidato”.

Por estas razones, el demandante pide que se declare la nulidad parcial del acto administrativo que avaló la elección de Daniel Carvalho como representante a la Cámara por Antioquia. Por esto, pide la cancelación de la credencial que le fue otorgada al dirigente político antioqueño.

En este sentido se cita que Carvalho recibió esta acreditación por el Partido Verde Oxígeno en la Coalición Centro Esperanza. Por lo que el demandante señala que existe una doble militancia, la cual está expresamente prohibida por la ley.

“(…) los candidatos que resulten electos deberán pertenecer al partido que los inscribió mientras ostenten la investidura. Es decir, como requisito para ostentar la investidura como miembro de una corporación pública, el candidato electo debe pertenecer al partido que lo inscribió”, cita el demandante.

El despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil ya le comunicó al representante a la Cámara sobre esta demanda. Igualmente, le ordenó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que envíen los documentos citados en la demanda.

“Adviértase al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que durante el término para contestar la demanda deberán allegar copia íntegra de los antecedentes del acto acusado que se encuentren en su poder, incluso al Acuerdo 003 de 16 de julio de 20228 del CNE, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 175 del CPACA”, señala la decisión.

Igualmente, le notificó a la Procuraduría General y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que conozcan el caso y envíen sus respectivos conceptos.

Carvalho, en pro de la legalización

En el marco de la presente semana, el nombre de Daniel Carvalho fue tendencia en las redes sociales luego de que reconociera, en plenaria de la Cámara de Representantes, que fuma marihuana desde hace 25 años. La revelación la hizo en pleno debate del proyecto de ley que busca legalizar el consumo de cannabis recreativo en adultos.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, de dos maestrías con las mejores notas, ser buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido, por votación popular, a diferentes cargos”, afirmó el congresista.

Carvalho aseguró que “la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: ¿y la marihuana?, y me dijo: ‘Tranquilo’”.

Agregó que el consumo de esta hierba no le ha hecho daño ni lo ha llevado a tener problemas con la ley, pero sí dificultades –afirmó– con “la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy”.

“Lo que nos ha hecho daño, señores, es la falta de información, porque la mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, la persecución, la falta de información y el hecho de que sigan pensando que adultos, como somos, no podemos tomar nuestras propias decisiones”, afirmó el representante a la Cámara.

Contrario a lo que pensarían algunos sectores políticos, el congresista se reafirmó en su convicción y afirmó que “aquí no estamos para decir si la marihuana es buena o mala”, sino para “decir que los adultos deberíamos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y que la persecución contra todas las drogas, en general, ha sido un fracaso, gústenos o no las drogas, y deberíamos cambiar de enfoque”.