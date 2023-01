Contratar detectives privados para ver si su pareja es infiel, es más común de lo que parece

La trágica historia de la DJ Valentina Trespalacios ha despertado las dudas de ¿qué tan seguro es sostener una relación con una persona extrajera que se conoce por aplicaciones de internet?. Estudios realizados por analistas de medios digitales indican que con la pandemia de la covid-19, las personas entendieron que se pueden tener amores sin importar la distancia. Se estima que, en 2020, 270 millones de personas de todo el mundo utilizaron aplicaciones de citas, casi el doble de las que lo hicieron cinco años atrás.

Lo cierto es que no se pueden satanizar las páginas de citas de amor o las redes sociales que facilitan esos acercamientos. La sexóloga Flavia Dos Santos asegura que los riesgos en historias de amor fallidas o en las que la conquista termina siendo un delincuente puede pasar también en la presencialidad, “¿cuántas personas que llevan varios años casados se despiertan y se dan cuenta de que estaban durmiendo con el enemigo? Las personas que tienen trastornos de personalidad y mente criminal van a buscar la manera de encontrar a sus víctimas”, dice.

Por eso, piden seguir algunos consejos como tratar de conocer el entorno de la familia, viajar de vez en cuando, que la relación no se torne solo en una transacción económica.

La agencia de mercadeo MIB Marketing & Business le dijo a SEMANA que los cuatro portales de citas más visitados por los colombianos son Latin American Cupid, de las visitas que recibe, el 14,83 por ciento son de “solteros” que buscan relaciones serias y viven en Colombia y el 25,57 por ciento son provenientes de Estados Unidos. Mejor Amor es la segunda aplicación con más auge, Colombian Cupid ocupa el tercer puesto y Badoo, el cuarto.

Para la sexóloga Flavia Dos Santos, “los extranjeros se ‘encaramelan’ con las latinas porque resultan interesantes las conversaciones y lo exótico”. Explica que el ser humano se enamora de aquello que es diferente, por eso descubrir culturas resulta estimulante para muchos y la curiosidad alimenta las relaciones a distancia. Asegura que se puede tener una relación sin verse todos los meses. La parte digital abrió la posibilidad de entablar una relación de interés real que requiere de creatividad y sensibilidad para que sea exitosa. Analistas de tecnología dicen que una pareja a distancia envía 400 mensajes de texto en promedio semanalmente.

EL 50% de las solicitudes son por casos de infidelidad y engaño - Foto: Archivo Semana

Jeison Villamil, coordinador operativo a nivel nacional de Asesores-IP, una agencia de investigadores privados ubicada en Colombia, asegura que al mes atienden, en promedio, 15 casos de extranjeros que quieren saber si sus parejas le son infieles en Colombia. La mayoría de los hombres suelen contratar estos servicios están entre los 50 y 80 años, de nacionalidades como Estados Unidos, España, Italia, México y Chile. Sus parejas suelen oscilar entre los 20 y 30 años.

- Foto: 123rf.com

Estos investigadores privados, al estilo de los mejores paparazzi, alistan sus cámaras y en lugares públicos empiezan a registrar cada movimiento del “objetivo”, como llaman a la persona que están siguiendo. A veces el misterio se resuelve rápidamente porque cuando contratan el servicio la mayoría quiere confirmar su sospecha. Cada día de investigación representa una inversión de unos 400.000 pesos por nueve horas laboradas.

El valor es alto, pero hay que tener en cuenta que el investigador debe hacer todo lo que haga el “objetivo”. Si sale a bailar, cenar o al cine tiene que entrar a los mismos lugares. Por lo que cobrar contempla esos gastos.

Aseguran que las empresas de investigadores privados que son serias suelen tener un equipo de psicólogos que entregan la noticia de la infidelidad con las pruebas y con un acompañamiento de profesionales para evitar tragedias. Incluso, antes de firmar contrato verifican que el cliente no tenga ningún tipo de arma en la casa y evalúan el perfil emocional. La información que se consigue en esos seguimientos es tan sensible que tienen que saber a quién le depositan su confianza para evitar que una duda se termine convirtiendo en una pesadilla con extorsiones y amenazas. Eso suele pasar cuando los que se ofrecen como caza infieles en realidad no son investigadores.

Hay situaciones en donde una ruptura amorosa puede causar más daño que una lesión física, según expertos en salud mental. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Al consultar con las oficinas de detectives Asesores IP y CIIP, dos de las más solicitadas en Bogotá para prestar estos servicios, ambas coinciden en que antes de la pandemia eran más las mujeres que sospechaban de sus esposos. Pero durante los picos del virus la situación se invirtió, pues las mujeres pasaron a ser las que más sospechas generaban en sus parejas.

Según estadísticas de las agencias, de cada diez casos, nueve resultan en una infidelidad comprobada. El amor en las parejas está basado en un acto de fe, dice el sexólogo Fernando Rosero, quien asegura que la infidelidad no puede ser tratada como una patología. Estima que hombres y mujeres son igual de infieles, con la diferencia de que la mujer lo calla más por miedo al señalamiento social, cosa que no pasa con los hombres, que dejan cabos sueltos en su afán de enaltecer el ego machista. Está claro que las horas en las que más encuentros entre amantes se registran no son los fines de semana o en las noches.

Todo lo contrario, pues se usan las horas laborales. Los lunes y miércoles son días ideales para despistar. Quienes realizan este trabajo aseguran que, aunque sienten la satisfacción de quitar una venda de los ojos y que la verdad salga a la luz, no deja de ser doloroso ver la decepción que vive una persona al enterarse de la traición.