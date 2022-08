Hombre renuncia a la soltería y se ennovia con una muñeca de trapo

Cada vez las redes sociales presentan historias que parecen irreales o sacadas de la imaginación. En esta oportunidad, TikTok viralizó la curiosa y particular vivencia de un colombiano, quien renunció a su soltería y se ennovió con una muñeca de trapo.

En este sentido se conoce que este hombre mantiene una relación con Natalia, nombre con el cual llamó a su muñeca y actual pareja sentimental. Además de la alegría que esta le produce, el haberse convertido en viral también lo llena de emoción.

Por su parte, esta persona dijo que gracias a su nueva novia y a los muñecos que tiene puede combatir la soledad, distrae su mente y se ocupa en diferentes actividades cotidianas.

Según el medio TN, “si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie”, declaró esta persona quien agregó que por más que pase el tiempo no se puede quedar solo.

Asimismo, señaló que “con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, puntualizó.

El protagonista de esta peculiar historia manifestó que si no logra conseguir una pareja de carne y hueso seguiría su relación con la muñeca de trapo.

“Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, apuntó.

¿El matrimonio más corto del mundo? Novia pidió divorciarse a los tres minutos de haberse casado

Si bien para algunas personas el día de su matrimonio, al igual que el día del nacimiento de sus hijos, es catalogado como ‘el día más feliz de la vida’, para una pareja en Kuwait fácilmente también puede considerarse como el ‘peor’. Pocos minutos después de haberse dado el ‘sí’ en el altar, una imprudencia del esposo hizo que su nueva esposa decidiera disolver la unión.

La unión, recogida por los medios internacionales como ‘el matrimonio más corto de la historia’, duró menos de cinco minutos, porque, en medio de las celebraciones, la mujer que acababa de contraer nupcias, se tropezó y cayó al suelo.

Pese a que la reacción esperada por parte del novio hubiese sido el acudir en pronto auxilio de su amada, no fue así, y en su lugar este reaccionó con burlas e incluso habría dicho, para sí mismo, “estúpida”.

El hecho de la caída de la novia hubiese quedado como anecdótico, si no es porque una persona cercana a ella, quien se encontraba próxima al novio, se indignó por la reacción del contrayente, y en vez de reclamarle personalmente, decidió poner el asunto en conocimiento de la novia. Dolida y decepcionada, ella decidió dar media vuelta en el altar y acercarse al juez que había oficiado la unión para solicitarle la invalidación de este, anunciando a su vez la situación a la concurrencia.

Por su parte, ante la exposición de motivos de la mujer para disolver la unión, el juez se manifestó de acuerdo, procediendo a anular la unión, convirtiéndola así en un nuevo hito de matrimonios de corta duración, más aún si se tiene en cuenta que este no alcanzó ni siquiera a ‘consumarse’.

Tras la ocurrencia del hecho particular, este ha trascendido a las redes sociales, donde diversos medios alrededor del mundo han retomado la historia. El caso ha despertado toda serie de comentarios, pues mientras algunos aplauden la decisión y valentía de la mujer para parar el matrimonio y cancelarlo, otros la cuestionan por no haber perdonado la sencilla imprudencia de su hombre amado.