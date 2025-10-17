Suscribirse

Corte Suprema ordena la captura del excongresista Nilton Córdoba Manyoma, condenado por el cartel de la toga

El exrepresentante a la Cámara fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por intentar sobornar a un magistrado auxiliar.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 4:10 p. m.
Nilton Córdoba es un político influyente de Chocó, forma parte del Partido Liberal y no fue elegido al Senado en 2022.
El excongresista Nilton Córdoba fue condenado por el escándalo del cartel de la toga. | Foto: VALENTINA PÉREZ TORRES-SEMANA

Este viernes 17 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de cuatro años y medio de prisión en contra del exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por su responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga.

En el fallo, notificado a todas las partes, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la captura inmediata del excongresista para que cumpla en centro carcelario su sentencia.

Contexto: Las sombras que rodean a Nilton Córdoba, el congresista al que 'confundieron' con Uribe

“Con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Especial de Juzgamiento de fecha 19 de enero de 2024, líbrese orden de captura en contra del sentenciado Nilton Córdoba Manyoma y dispóngase su reclusión en el establecimiento especial que designe el Inpec”, señala la decisión de 155 páginas.

Córdoba Manyoma, del Partido Liberal, fue sentenciado como coautor impropio del delito de cohecho por dar y ofrecer.

Corte Suprema ordena la captura del excongresista Nilton Córdoba.
Corte Suprema ordena la captura del excongresista Nilton Córdoba. | Foto: Corte Suprema de Justicia

En desarrollo…

Nilton Córdoba ManyomaCorte Suprema de JusticiaCartel de la toga

