Este viernes 17 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de cuatro años y medio de prisión en contra del exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por su responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga.

En el fallo, notificado a todas las partes, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la captura inmediata del excongresista para que cumpla en centro carcelario su sentencia.

“Con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Especial de Juzgamiento de fecha 19 de enero de 2024, líbrese orden de captura en contra del sentenciado Nilton Córdoba Manyoma y dispóngase su reclusión en el establecimiento especial que designe el Inpec”, señala la decisión de 155 páginas.

Córdoba Manyoma, del Partido Liberal, fue sentenciado como coautor impropio del delito de cohecho por dar y ofrecer.

Corte Suprema ordena la captura del excongresista Nilton Córdoba. | Foto: Corte Suprema de Justicia