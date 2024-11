¿Cuáles son los razones del caos registrado este viernes en la entrega de la Renta Ciudadana?

El exfuncionario señaló que a diferencia del gobierno anterior, no se hizo un “proceso competitivo” para seleccionar a la entidad, en este caso el Banco Agrario, que se encargara de entregar los recursos de los subsidios.

“Forzar la contratación de un banco que ha probado no tener la capacidad de atender a un gran número de personas por medios propios lleva a situaciones de descontrol como las que hoy en día vemos en filas del Banco Agrario”, subrayó en sus redes el exfuncionario.

Un caso particular era el desaparecido Ingreso Solidario, el cual fue creado en medio de la pandemia del coronavirus. Salazar afirmó que hicieron una alianza con los 22 principales bancos del país para enviar los recursos a las personas que tuvieran cuentas bancarias en estas entidades. Esto evitaba que se hicieran largas filas en medio de la pandemia.

Mientras que para los ciudadanos no bancarizados, en 2020, cuando comenzó este programa, buscaron operadores para enviar el dinero a través de giros. Entre estos estuvieron tres bancos, uno de ellos era el Banco Agrario, sin embargo, Salazar manifestó que llegaron a la conclusión que esta entidad no tenía la capacidad para realizar los giros en todo el país.

“Nosotros encontramos que, en su momento, este banco no tenía la capacidad para darle a todos las personas el giro. En últimas terminaban subcontratando a otros operadores para que hicieran el pago. Por eso, concluimos que lo más eficiente era encontrar uno que sí tuviera la capacidad para hacerlo en el territorio nacional”, expresó.

“Uno debería construir sobre lo construido. Ingreso Solidario ayudó a cuatro millones de personas en el momento de emergencia económica en la pandemia. Si miramos, el subsidio no debería ser de carácter perpetuo, no debería convertirse en asistencialismo. Pero si uno va a acabar un programa de tal magnitud, se debería tener un programa de transición para que esas personas logren generar sus ingresos de manera propia y sustituir esos recursos. No es dejarlos abandonados de la noche a la mañana”, señaló.