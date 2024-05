Declaración del exfiscal Néstor Humberto Martínez dejaría al descubierto participación de fiscal de Venezuela en testimonio de Aida Merlano

A lo que el fiscal Martínez respondió: “No descarto que en esas declaraciones que la señora haya dado haya metido la mano el señor Tarek William Saab, por qué razón, porque la política exterior de Colombia la maneja el Estado colombiano, y el Gobierno no reconoció la legitimidad de la elección del presidente Maduro. Maduro no era el presidente para Colombia, como no era presidente para otros 60 Estados a nivel global”.

El ex fiscal general reveló en dicha diligencia que, cuando se organizó el encuentro del Organismo de Fiscales de Iberoamérica en Buenos Aires, Argentina, en el año 2018, él lideró una protesta para que Tarek Saab no estuviera presente en dicha reunión, teniendo en cuenta que había sido elegido como fiscal de Venezuela por el propio presidente Maduro.

“Al momento de llamar a lista al fiscal de Venezuela, el señor contestó y yo rechacé la presencia del señor en esa reunión internacional, sobre la base de que el Estado colombiano no le reconocía legitimidad al gobierno de Maduro y, por lo tanto, no le podía reconocer al fiscal Tarek William Saab”, dijo Martínez Neira ante la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué dijo Aida Merlano desde Venezuela?

Así mismo, disparó contra la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez, asegurando: “Estoy condenada por delitos que no cometí. Me condenaron por tráfico de armas. En mi vida he portado un arma ilegal o la he guardado (...) Me condenaron por concierto para delinquir ¿cuál concierto para delinquir? Mi condena de 15 años está basada en mentiras y también se demuestra en videos cómo los agentes de la Sijín incorporaron pruebas falsas, las armas, los cartuchos, los certificados electorales”.