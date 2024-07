Defensa de Marelbys Meza advierte que “no hay garantías” si el proceso contra el coronel Carlos Feria pasa a la justicia penal militar

La decisión del Tribunal l en el caso Marelbys Meza, es procesal sobre quien es el competente . Lo que es absurdo, aberrante y merece todo el escrutinio es haber utilizado el estado para presionar interceptar a una mujer humilde . Deberían estar rechazando esto y no ascendiendo…

En diálogo con SEMANA , el abogado penalista Iván Cancino, quien defiende a Marelbys Meza, aseveró que la decisión que tomó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de tumbar la acusación es solamente de forma y no de fondo, pues se hizo mención exclusiva al debido proceso de los acusados y no de los hechos que investigó y presentó la Fiscalía General en la audiencia celebrada el pasado 28 de junio.

“Es un tema netamente procesal y no de responsabilidad”, explicó el jurista al indicar que no les sorprendió la decisión tomada por el Tribunal y no tienen ninguna queja u observación al respecto puesto que se evaluó la vulneración al debido proceso y a la defensa.