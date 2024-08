Defensor del Pueblo paró en seco a las fuerzas militares por pedirles a habitantes del Chocó denunciar al ELN: “Es revictimizar”

“A mí me parece que pedirles a las comunidades que denuncien es revictimizar a quienes están en territorio. Aquí es un hecho claro y evidente lo que está pasando en el territorio. Lo que está pasando en el río San Juan no hay necesidad de denunciarlo , ellos públicamente han dicho que han decretado un parto armado, entonces ¿qué debemos denunciar?”, dijo el defensor Balanta.

El defensor Julio Balanta también reclamó que lo que se pide es “presencia del Estado en todo el territorio. Hace más de 20 años que estas comunidades tienen unas medidas de protección especial y el Estado no ha llegado a estas comunidades”.

Pero el enorme esfuerzo militar no ha tenido respuesta efectiva , teniendo en cuenta que son miles las personas que están atrapadas en su propio territorio.

“Prohibieron que cualquier embarcación se movilice por el río San Juan y algunas carreteras. Eso genera un trauma muy difícil; las familias están confinadas, otras desplazadas, no tienen alimentos. No hemos podido llevar ayudas humanitarias que ya conseguimos en la administración municipal. A raíz del paro no hay cómo llegar al territorio”, detalló el alcalde Hauson Mosquera en diálogo con SEMANA.