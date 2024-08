Desnudas y amarradas en los pasillos de hoteles, así quedaban las mujeres víctimas de una banda de torturadores

“Me esposó, luego me amarró con un trapo los pies y las manos. Me metió un trapo en la boca, me amarró la boca, me dijo que él sabía dónde vivía, que si hacía bulla, me iban a matar y meter dentro de una maleta, que me iba a prender fuego. A lo último me echó alcohol en todo el cuerpo y me dijo que me iba a prender fuego”, contó otra víctima que sobrevivió al ataque.

“El líder decía que me dañaran el rostro que me cortaran el cabello le decía a la chica que me cortara con el cuchillo insinuaba o daba a entender que estaba de afuera no se diera cuenta le subió volumen al televisor para que no escuchara para que no escucharan afuera esta persona fue la que me ató dañó las sábanas de la almohada y unión varios pedazos de tela me puso boca abajo en la cama después me amarró las manos y los pies me colocó boca abajo me metí un pedazo de tela en la boca”, señalaron las víctimas.