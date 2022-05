Diputado que presentó queja contra Daniel Quintero denunció amenazas en su contra

Tras la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política, se han presentado algunos hechos lamentables.

Uno de ellos fue la denuncia que hizo en las últimas horas el diputado de Antioquia, Luis Peláez, uno de los que presentó ante la Procuraduría la queja de que Quintero supuestamente estaba incurriendo en la campaña electoral.

“Por la queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde suspendido, Quintero Calle, acabo de recibir una amenaza de muerte. Le pido a las instituciones del Estado proteger mi vida. Increíble que esto pase con los que dicen ser el cambio por la vida” (sic), cuestionó el diputado Peláez.

Por la queja ante la procuraduría general de la nación en contra del Alcalde Suspendido @QuinteroCalle acabo de recibir una amenaza de muerte. Le pido a las instituciones del estado proteger mi vida. Increíble que esto pase con los que dicen ser el cambio por la vida 😭 — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) May 13, 2022

Pidió que no le hagan daño a su familia por estos hechos y que simplemente estaba cumpliendo con su deber, al denunciar lo que no le parece que es correcto en el departamento.

“Yo creo en este país, en nuestra gente. Hago investigaciones, hago control político a los corruptos, denuncio lo que considero que está mal, no pido que me escuchen ni que me crean. Lo único que pido es ¡No me maten! Ni le hagan daño a mi familia” pidió el diputado antioqueño, suscrito al partido Dignidad.

Peláez fue uno de los que puso una de las quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra el alcalde Quintero. Lo hizo con el argumento de que el suspendido alcalde anunció a través de sus redes sociales “que quiere defender los votos de un grupo particular”.

Esto, en medio de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en las que se evidenció que Quintero votó en la consulta del Pacto Histórico. El mandatario paisa se defendió diciendo que no fue culpa de él, sino que fue un error de la Registraduría al haber colocado distintos colores para cada una de las consultas, lo que dejó ver sus preferencias.

Por otro lado, la amenaza contra el diputado Peláez llama la atención porque en las últimas horas el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, también denunció amenazas en su contra luego de haber recibido el cargo y haber llegado hasta la sede de la alcaldía.

“Hay elementos adversos, pero las adversidades son las que forjan el carácter de los líderes y las sociedades. Las amenazas en las últimas horas se han incrementado. No me van a amilanar, no me perjudican las amenazas”, aseguró Restrepo este jueves 12 de mayo.

Por su parte, las autoridades han dicho que están adelantando todas las investigaciones correspondientes para dar con los autores de estas ataques contra el alcalde encargado y proteger su integridad.

Una de las voces que criticó la llegada de Restrepo a la dirección de la ciudad fue precisamente el suspendido alcalde Quintero, quien le dijo que no era bienvenido. “Nadie quiere a un impostor. Medellín te rechazará”, aseguró Quintero ante la llegada de Restrepo.

La decisión de la Procuraduría no deja de generar polémica, especialmente porque, desde que la procuradora Margarita Cabello informó el hecho, el alcalde Quintero y otros sectores que lo respaldan, como el Pacto Histórico, han hecho una férrea defensa en la que incluso han hablado de un “golpe de Estado”.

En su discurso de salida, Quintero anunció que estarán en las calles del país manifestándose en contra de esa decisión. Considera que los opositores que ha tenido a su gobierno querían retomar el control de la ciudad y que fue a través de esta decisión.

Este viernes 13 de mayo ya se han empezado a evidenciar algunas manifestaciones rechazando la medida impuesta por la Procuraduría. Hasta la sede del Ministerio Público en Bogotá llegaron algunas personas con instrumentos y arengas en la que expresan su rechazo a la decisión de la procuradora Cabello y en respaldo a Daniel Quintero.