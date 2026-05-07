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Dura respuesta de Gregorio Eljach tras reclamos por investigaciones contra funcionarios por presunta participación en política

“No esperen que el procurador fusile a un servidor público”, dijo el jefe del ministerio público en su defensa.

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Redacción Semana
7 de mayo de 2026 a las 1:04 p. m.
Gregorio Eljach, procurador General de la Nación.
Gregorio Eljach, procurador General de la Nación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Son reiterados los reclamos al procurador Gregorio Eljach por lo que se considera una descarada intervención en política de algunos funcionarios de todo orden y que hasta el momento no dejan decisiones en la Procuraduría. El jefe del ministerio público le respondió a sus críticos.

Los ministros del Gobierno Petro bajo la lupa de la Procuraduría por presunta participación en política

Según Eljach como procurador no puede fusilar a los funcionarios, debe cumplirse el debido proceso y adelantar las investigaciones con el rigor que exige la ley y no al ritmo de las exigencias que hacen sectores políticos y sociales.

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