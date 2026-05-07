Dura respuesta de Gregorio Eljach tras reclamos por investigaciones contra funcionarios por presunta participación en política

Son reiterados los reclamos al procurador Gregorio Eljach por lo que se considera una descarada intervención en política de algunos funcionarios de todo orden y que hasta el momento no dejan decisiones en la Procuraduría. El jefe del ministerio público le respondió a sus críticos.

Los ministros del Gobierno Petro bajo la lupa de la Procuraduría por presunta participación en política

Según Eljach como procurador no puede fusilar a los funcionarios, debe cumplirse el debido proceso y adelantar las investigaciones con el rigor que exige la ley y no al ritmo de las exigencias que hacen sectores políticos y sociales.

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