Egresados de la Javeriana envían carta abierta a rector de la universidad por denuncias de maltrato: “no podemos quedarnos en silencio”

“Como generación 1987 de la Facultad de Psicología, no podemos quedarnos en silencio frente a la situación que hoy está viviendo nuestra universidad, y, en particular, la facultad de medicina. En primer lugar, agradecemos el testimonio del doctor Carlos Jaramillo y a quienes han brindado su testimonio, por su valentía al poner en conocimiento la cultura de humillaciones, acoso, agresiones y prácticas de maltrato contra estudiantes de dicha facultad”, afirman al inicio de la misiva.

“Catica no merecía morir así”: la dolorosa historia de la joven médica de la Javeriana que decidió quitarse la vida y desató fuerte debate

“El suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga no puede quedar impune; nos indigna, no solo por quienes la maltrataron, sino también, por aquellos que, antes y ahora, han hecho caso omiso de esa situación. Los padres, la familia y amigos están destrozados y no podemos cerrar los ojos ante ello”, subrayan los egresados, quienes critican al decano de la facultad de Medicina, Carlos Gómez.