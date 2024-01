El 2024 de Gustavo Petro, según Mauricio Puerta. El astrólogo más reputado de Colombia da sus pronósticos para los poderosos. No a todos les va bien

SEMANA: ¿Cómo le va a Colombia en 2024?

Mauricio Puerta: En el idioma astral, los planetas son como actores, pero es el simbolismo de cada planeta lo que hay que estudiar. Voy a contarles algo: en las deidades de la Antigüedad, por ejemplo, Júpiter entre los romanos era Diu Patter, Dios Padre, que entre los griegos lo llamaban Zeus; entonces, era Deus, Dios. Pasar de Zeus a Jesús era muy fácil, españolizando el nombre. Cuando es el año de un signo, es porque Júpiter está en ese signo. Y solo da la vuelta cada 12 años.

En el año 2022, Júpiter estaba en Aries y solo había dos aries para ser presidentes: Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. ¿Cómo llegó la sociedad colombiana a tener que elegir entre dos personajes así? ¿Era que no había más líderes? Pero aquí viene esta historia: que Júpiter ya no está en Aries. Dejó al presidente Petro allá arriba y le dijo: “Ahí lo dejo, usted verá cómo gobierna”. Este año es de los géminis y, entonces, era Carlos Fernando Galán quien tenía que ganar la alcaldía.

SEMANA: ¿Y al país cómo le va con eso?

M.P.: Bien. Colombia tiene a Júpiter encima este año. De modo que debería ser un poco más así, más con el dedo levantado si todos ponemos de nuestra parte. Porque Colombia no es Petro, no es Laura Sarabia. El ciclo del país comienza el 27 de mayo. El año de un signo no es de enero a enero, sino cuando Júpiter entra a Géminis y sale de Géminis. Entonces, diría uno que simbólicamente a Colombia le tiene que ir mejor en la medida en que todos pongamos más del lado comprensivo y optimista para poder remar juntos. Porque si solo va a remar la izquierda, el bote se va para un lado; y si solo rema la derecha, se va para el otro. Algún día los políticos tendrán que entender que la derecha no es enemiga de la izquierda, sino su complemento. Pero, en general, Colombia va a tener a Júpiter como su gran benefactor.

SEMANA: ¿Cómo le va a ir al presidente?

M.P.: Yo tengo un cuidado extremo o me fijo mucho en dos personajes del Zodiaco que son fundamentales en la mitología: Marte, el dios de la guerra que rige Aries, el signo del doctor Petro; y Saturno, que es la ley. Resulta que en el mes de abril Marte y Saturno, la guerra y la ley, o la guerra y la muerte, porque Saturno también es el personaje que está en la 26 abajito de la Caracas con la guadaña en la mano, en este mes de abril el doctor Petro va a tener a Marte y a Saturno encima. Y eso puede ser grave porque, curiosamente, es el 9 de abril, y si alguien quiere festejar algo horrible para el mes de abril, pues tiene el material para hacerlo. Yo mismo tuve una vez un accidente del cual no me pude salvar sabiendo que Marte y Saturno están en mi carta astral.

El presidente nació con la luna negra en Géminis. Ellos serán claves en 2024. | Foto: ESTEBAN VEGA

SEMANA: ¿Qué consejos le podría dar usted, con base en la carta astral, al presidente?

M.P.: Le voy a dar bastantes consejos a quienes estén en la presidencia, desde el punto de vista astral. El doctor Petro nació con la luna negra en Géminis y las personas géminis para él son como una frustración. Voy a poner un solo ejemplo. Júpiter da la vuelta cada 12 años y hace 12 años él era el alcalde, pero ¿quién era géminis para él? Pues Ordóñez, que lo quería acabar o tumbar. Ahora tenemos otro problema: el presidente está aquí en un extremo, y en el otro, muy cerquita, está la Alcaldía y el alcalde es géminis.

Entonces, yo creo que en términos de paz total entre el presidente y el nuevo alcalde tiene que haber un acercamiento mayor, porque si uno ve esa luna negra en Géminis, que, además, rige las comunicaciones, pues les va a dañar la comunicación. Y puede darse una etapa de conflictos. Entonces, yo le diría, como parte de los consejos, al doctor Petro que tiene que tratar de recuperar a toda aquella gente géminis que trabajó con él en la campaña. Eso le tumbaría un poco la oscuridad, la frustración, las tristezas y los fracasos. Es el momento oportuno para recuperar la comunicación con algo que para él en un principio fue oscuridad, pero que ahora puede ser su luz.

SEMANA: Las comunicaciones han sido un problema muy evidente de esta presidencia.

M.P.: Deben aprovechar a Júpiter en Géminis. Eso haría un nuevo balance de las comunicaciones, porque realmente él tiene un talón de Aquiles en las comunicaciones, empezando con la comunicación con él mismo. Entonces, creo que, en ese sentido, él va a gobernar de aquí a febrero de 2026 con un señor muy importante, el más importante de todo el Zodiaco, que se llama Saturno. Lo tiene encima hasta febrero de 2026 y eso ocurre cada 30 años.

Aquí hay algo importante y es que yo vivo en las comunidades indígenas de Tierradentro desde hace más de 50 años. Creo que la paz es más fácil hacerla de allá para acá que de aquí para allá. En el tema de las drogas, por ejemplo, en esa región es muy importante reconocer las bondades y los beneficios que tienen las plantas y no el mal uso que hacen de ellas, porque la planta no es la culpable. Ahí tendríamos un buen proceso de paz. ¿Hasta cuándo tiene el Gobierno de plazo para eso? Hasta el 25 de abril de 2026.

Álvaro Leyva, las personas virgo, como el canciller, serán la luna negra en el Gobierno de Petro. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Y cuáles son, por decirlo así, los enemigos del presidente?

M.P.: Ahí tenemos un dilema y es que hay un personaje de la mitología llamado la Luna Negra. Y la Luna Negra va a estar este año en Virgo y los personajes virgo pueden ser una tranca en la rueda. Por ejemplo, Danilo Rueda era virgo y, bueno, ya no está en el Gobierno. Pero tenemos otras personas virgo que pueden ser un dolor de cabeza. Por ejemplo, virgo es Álvaro Leyva, entonces, el señor canciller creo que tiene que dar un paso al lado si es que vamos a mejorar todas las relaciones internacionales. Las personas virgo para el doctor Petro van a ser un poco tenaces. Otra persona que es virgo que puede molestarlo bastante es, por ejemplo, Carlos Alonso Lucio.

SEMANA: ¿Y cómo se puede ver desde la astrología a sus aliados? Por ejemplo, a Laura Sarabia.

M.P.: Laura Sarabia es aries igual que el doctor Petro. Son Hércules y la amazona, su escudera. Porque Hércules es el macho en Aries. Aries es el signo más difícil para ser mujer, porque como lo rige Marte, el dios de la guerra, entonces, son guerreras, aceleradas, agresivas, deportistas. En cambio, el hombre Aries, y ahí tienen a uno enfrente en la presidencia, es el guerrero. Yo creo que el presidente tiene que manejar su propio horario, no que se lo manejen. Él es quien tiene que decir con quién se ve y con quién no. Esa puede ser una buena recomendación, que no se deje aislar, porque ahí me parece que a veces le falta tener más contacto no solo con la gente, sino con los más cercanos a él.

Laura Sarabia. Para Mauricio Puerta, el presidente y ella son Hércules y su amazona. | Foto: ESTEBAN VEGA

SEMANA: ¿Y la primera dama, Verónica Alcocer?

M.P.: Ella es géminis. Y este es el año de los géminis. Puede hacer su rol mejor que en cualquier otro momento. Se tendría que dar a conocer en sus temas como “la Milagrosa”, pero con una varita en la mano que produzca resultados aquí y allá. A Géminis lo rige Mercurio, que es el mensajero de los dioses. Está aquí y allá. No puede estarse quieto. Frente al doctor Petro, Géminis es un signo de fuego y Aries, de aire. Entonces, allí hay dos psicologías. El aire con la brasa puede apagarla o encenderla.

SEMANA: ¿El presidente saca sus reformas?

M.P.: En el Congreso, los principales enemigos son los mismos congresistas. Ellos se muerden como si fueran lobos mordiendo el hueso y buscando el pedazo más grande. Aquí nos alistamos para una reforma tributaria. La que comience a partir del 21 de enero y antes del 25 abril de 2026 tiene todas las ventajas de salir adelante. A la de la salud, la rige un personaje llamado Quirón, y esa reforma de aquí a septiembre de 2026 está, pero en el inframundo. Enredada. Ahora, la reforma pensional tiene todas las garantías de pasar, pero esa tiene más plazo hasta febrero de 2026. Y la laboral tiene esas mismas fechas.

Nicolás Petro. Después de marzo, la carta astral del hijo del presidente será muy compleja. | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Qué tanto lo va a enredar su familia?

M.P.: Para nadie es un secreto que su familia es un talón de Aquiles. Pero el problema que hay con el hijo, con el hermano, me recuerda un dicho de Tierradentro: no somos culpables de nada de lo que somos, pero sí somos culpables de lo que hacemos. Si la pregunta es si el hijo del presidente va a ser condenado, puedo decir que hay una cruz que se llama la cruz cardinal, que está compuesta por Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. El presidente es aries, el hijo es cáncer y el fiscal Barbosa es capricornio. Entonces, indudablemente, tiene la cruz encima y la peor parte le va a comenzar a partir del 5 de marzo en la carta astral de Nicolás Petro. Desde este día su carta astral comienza a ser muy difícil.

SEMANA: ¿El presidente buscará reelegirse?

M.P.: El doctor Petro ni va a buscar ni debe buscar reelegirse. Pero no se necesita ser astrólogo para decirlo.

SEMANA: ¿Habrá recesión económica este año?

M.P.: En 2024, la recesión económica realmente no se ve por una sencilla razón: el día que llegue el apocalipsis el último país en enterarse será Colombia. Llevamos 60 años del apocalipsis y nos rueda como el cangrejo. Nos adaptamos a lo que sea. Pero yo no soy economista, ese es mi hermano Germán, que es, además, astrónomo.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Cómo ve usted a los presidenciables? Comencemos por Claudia López.

M.P.: La exalcaldesa Claudia López es piscis. Entonces, va a tener a Saturno encima, la rectitud. Él traza la línea, dice: “Váyase por aquí. Cuando llegue allá, pues llegó a lo que tenía que llegar. Yo no lo voy a premiar porque ese es su destino”. Ella va a tener a Saturno encima para que logre rectificar o tratar de hacer lo que no pudo hacer acá ahora. Si la pregunta es si ella se va a lanzar de presidente, tengo por ahí algunos con más posibilidades.

SEMANA: ¿Cómo quién?

M.P.: Como el hermano del actual alcalde. Yo los conocí de niños cuando le hacía la carta al papá. Yo creo que el nuevo alcalde, en el año en el que está, ojalá se dejara hacer la carta astral. Y entendiera estos mensajes. Aunque también puede decir: “Uy, qué dirán. Yo yendo donde un astrólogo”. Porque él también, si va a gobernar con Júpiter, es presidenciable.

SEMANA: ¿Y Daniel Quintero?

M.P.: Como el doctor Álvaro Uribe, nació con la luna negra en Leo. Los leo para él son su piedra en el zapato. ¿Quién es leo? Juan Manuel Santos, Iván Duque. Entonces, en ese sentido, Daniel Quintero, si quiere trabajar con el Gobierno, es parte del triángulo que está puesto ahí de fuego y puede caber perfectamente. Pero no lo veo tan presidenciable, solo que los leo, y le puedo nombrar varios, Fujimori, Bill Clinton, Barack Obama, Napoleón, Bolívar, son también gatos callejeros con ínfula de león de barrio maullando con el callejón. Pero por este lado no es.

SEMANA: Ya que mencionó a Uribe, ¿cómo le va en 2024?

M.P.: El doctor Uribe ya hizo su nombre. Uno tiene que reconocer cuando le ha pasado su época, pero al doctor Uribe nunca le pasará la época, porque él tiene dolor de patria. Yo no sé quién vaya a salir de fiscal, porque no conozco las cartas astrales de las personas que están en la terna, pero cuando nombren a la nueva fiscal y vea su carta le hablo del doctor Uribe. Pero le puedo decir que él es cáncer, cangrejo, por lo tanto, tiene tenazas y caparazón. El doctor Iván Cepeda es escorpión. Tiene tenazas, pero no tiene caparazón. El cangrejo no necesita veneno porque tiene este caparazón. El escorpión tiene que estar clavando el aguijón, a ver si por fin le rompe el caparazón al cangrejo.

SEMANA: ¿Y Germán Vargas Lleras?

M.P.: Tiene chance, pues tiene plazo hasta febrero de 2026 para cocinar su presidencia, porque ahora tiene a Saturno, que es la ley, aquí en la casa de la presidencia. Si no, que espere 30 años, que es cuando vuelves a tener esa situación, y ahí ya tendrá tierra encima.

Shakira. La artista estará en el olimpo este 2024. Podría llegarle un nuevo amor. | Foto: getty images

SEMANA: Hábleme de Shakira, a quien usted conoce mucho.

M.P.: Shakira nació con Júpiter en Tauro. Eso significa un gran beneficio del becerro de oro y Júpiter, quien es el Olimpo. A nivel internacional va a estar en uno de los mejores momentos, porque ese Júpiter le dura a favor hasta junio de 2025. Puede encontrar más parejas, le sirven personas también acuario, como Piqué, o le pueden servir personas piscis o virgo. Como está en el plan de mamá, y tuve el privilegio de organizarle el nacimiento del primer hijo por carta astral, pues me pidió que cuál sería la mejor fecha porque iba a ser por cesárea. Shakira hoy tiene un semáforo en verde con cinco cuadras adelante vacías para que diga hagámosle.

SEMANA: ¿Y a Piqué le va igual de bien?

M.P.: No. Es que él es acuario, pero no tiene a Júpiter encima. Entonces, Piqué tiene a partir del 21 de enero de 2024 una de las épocas más explosivas de su vida. Muchas cosas le revientan como la lava de un volcán. Yo le aconsejaría, aunque aclaro que no lo conozco, que se hiciera a un ladito de la vida pública, lo cual le queda muy difícil. Pero le va a saltar mucha lava de los volcanes. Y yo creo que la relación con Clara Chía, o como se llame, también se le acaba ahí.

Gerard Piqué. Al ex de la barranquillera Shakira muchas cosas le van a reventar como la lava de un volcán. | Foto: getty images

SEMANA: ¿Y a James cómo le va?

M.P.: James es cáncer, ascendente escorpión, y comienza un ciclo excelente el 26 de febrero de 2024 y le dura dos años. Cuando James fue elegido como el futbolista del año, Júpiter estaba en cáncer. Para él viene una época maravillosa.

SEMANA: ¿Y Luis Díaz?

M.P.: Luis Díaz es capricornio, como yo, y las cabras trepan hasta llegar a la cima. Entonces, teniendo en cuenta eso, tanto él como Nairo Quintana, que también es de un 13 de enero, están en un muy buen año. Eso les dura hasta el 25 de abril de 2026.

SEMANA: ¿Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos?

M.P.: Cuando Donald Trump subió a la presidencia, tenía a Júpiter sobre él. El dilema es que es géminis y este también es el año de los géminis. Tendría todas las posibilidades de volver a ser presidente porque estamos en el año de los géminis. Pero recordemos que el año comienza el 27 de mayo. Entonces, todo lo que le ocurra legalmente al señor Donald Trump de aquí al 27 de mayo le va a decir si el año de Júpiter de él es para salvarlo de la cárcel o para llevarlo a ser presidente.

SEMANA: Hay muchas personas que creen que la carta astral es como brujería. ¿A ellos qué les dice?