El drama de las violaciones en la frontera con Venezuela

El Poder, el programa de Semana TV que dirige Ariel Ávila, estuvo en el parque de Las Mercedes de Cúcuta, el principal sitio de concentración de las venezolanas víctimas de explotación sexual y trata de personas en la frontera. Y encontró allí testimonios aterradores de humillación y abuso.

Es el drama de las trochas a través de las cuales ciudadanos del país vecino buscan llegar a Colombia en busca de mejores ingresos. Isabel, una de las protagonistas del reportaje, contó como ella fue parte de un grupo como de 200 mujeres que en esos caminos cayeron en manos de Migración y de "policías" de uno y otro lado de la frontera que las hicieron su mercancía. "Lo que hay ahí es un negocio", dijo

Recuerda que mientras soportaban los malos tratos y humillaciones de estos hombres, oyó gritos horribles de mujeres que "estaban violando". "Primero lo hace el jefe de la trocha y despues los demás", relató.

Gabriela, otra testimoniante venezolana, relató sus pasos por la frontera. Una vez cruzó el puente; en otra ocasión, Migración la agarró y la dejó en una trocha; y la tercera, como no tenía plata, tuvo que estar con varios hombres en la trocha. "Te dicen: si usted colabora, se puede ir para Colombia o Venezuela, pero si usted no colabora , no vuelve a aparecer más", relató. Recordó, además, que esa vez a dos compañeras de aventura se las llevaron y nunca más volvió a saber de ellas.