El drama de una madre venezolana: su hija, su nieta, su yerno y su primo desaparecieron hace nueve meses en San Andrés Isla

Según Peruzzini, hace nueve meses, su hija, su nieta de ocho años, su yerno y un primero salieron de Venezuela y en San Andrés desaparecieron y a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta ni noticia de ellos. Al parecer, se trataría de un caso de naufragio, drama en el que mueren cientos de personas tratando de llegar a su destino último.

“El drama que estamos viviendo los familiares es que ya hace nueve meses que nuestras familias desaparecieron en la isla de San Andrés, el 21 de octubre del 2023, y hasta los momentos pues no los hemos encontrado, no hay nadie, las autoridades de Colombia están trabajando, sabemos que ellos están trabajando, pero no tenemos respuesta alguna”, le dijo Libia a SEMANA.