El escalofriante secreto que se llevó a la tumba Orlando Pelayo, el hombre que mató a su hijo en Chía: “ahí estaba la muchacha enterrada”

“Hay una anécdota de una situación con una muchacha que yo me enteré ocho días después de la muerte de Santiago, cuando le hicieron la misa con el obispo de Zipaquirá. Aparece la hermana de una muchacha que en este momento se me pasa por alto el nombre. La muchacha tuvo un bebé con él -Pelayo-, que casualmente también se llamaba Santiago. Y resulta que esa muchacha desaparece ”, empezó narrando Lozano en Conducta Delictiva.

“Eso fue una cosa que a mí me heló la sangre, porque resulta que casualidades de la vida; yo no sé cómo se llame eso: esta era la tumba de Santiago y a la vuelta de la sepultura, ahí estaba la muchacha enterrada. O sea, un impacto más de tantos que ese señor me dio. Me volvió la vida un ocho”, dijo.