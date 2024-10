Mamá de Luis Santiago, el bebé asesinado por su papá Orlando Pelayo en Chía, hizo aterradoras confesiones: “algo que nunca he dicho”

Aterradoras confesiones de Yvonne Lozano, años después del caso que consternó al país

“Me cogen, me amarran, me amordazan; esto es algo que yo nunca he dicho, pero inclusive el tipo este abusa de mí y se largan. Yo me quedé absolutamente quieta y decía: ‘Dios mío, que pase todo esto, que esa gente se vaya’. Yo lo único en lo que pensaba era en mi hijo. Yo decía: que mi hijo esté bien”, confesó Lozano en ‘Conducta Delictiva’.