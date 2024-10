Revelan llamada que hizo Orlando Pelayo desde la cárcel, tras acabar con la vida de su hijo en Chía

“Algún día, como ese señor sí tenía el número fijo de mis papás, yo tenía a Miguel Ángel, recién llegado de la clínica. Empieza a timbrar el teléfono y yo contesto. Yo estaba con mi bebé en los brazos. Cuando dice: ‘hola, cómo está mi bebé'. Y yo; ‘este maldito, este no sé cuantas’. Yo entré en una crisis de nervios y le dije que si seguía llamando a mi casa lo iba a mandar a matar. Yo me volví loca y casi boto al bebé de los brazos y mi mamá me decía ‘suélteme el niño que usted está muy alterada’”, narró Lozano en Conducta Delictiva.