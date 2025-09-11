El gran impacto social del Hogar Betania, en Bogotá, que acoge a las madres adolescentes y sus hijos en condición de vulnerabilidad

La Congregación Religiosa Hijas del Corazón Misericordioso de María cuenta en Bogotá con el Hogar Betania, un espacio que le brinda apoyo integral a madres adolescentes en condición de vulnerabilidad junto a sus pequeños hijos.

Actualmente, brindan cuidado, atención y estimulación a niños y niñas (hijos de las madres adolescentes) en los servicios de sala cuna y caminadores mientras sus madres realizan su proceso formativo, en una amplia casa ubicada en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Pero no solo eso. Las jóvenes y sus hijos reciben un “permanente acompañamiento espiritual, psicosocial y nutricional, propendiendo por el desarrollo de habilidades socioemocionales”, como explican en el Hogar Betania.

El Hogar Betania cuenta con aliados fundamentales. Gracias al apoyo de la Secretaría de Educación de Bogotá y el Colegio Técnico José Félix Restrepo, las jóvenes madres retoman sus estudios de secundaria para titularse como bachilleres, lo que les abre múltiples oportunidades de cara al futuro.

Asimismo, la Fundación Éxito brinda el apoyo nutricional (almuerzo) para las madres adolescentes y sus hijos e hijas, lo que permita combatir los problemas de desnutrición aguda en la primera infancia.

Igualmente, desde el área de responsabilidad social empresarial, la empresa MAB brinda acompañamiento en orientación socio ocupacional y apoyo en acceso a formación técnica y profesional para las madres adolescentes, según destaca el Hogar Betania.

En el hogar, desde el 2022, se puso en marcha el emprendimiento Dulce Espera, donde se fabrican galletas de diferentes sabores (bajas en azúcar) y personalizables para eventos familiares y/o corporativos, al igual que alfajores y rosquitas de arroz.

Años atrás, en el 2019, se creó del proyecto Empoderarme.

“Buscamos generar condiciones de Empoderamiento para las madres adolescentes y jóvenes a nivel personal, espiritual, familiar y socioeconómico, de manera que puedan mejorar su calidad de vida y contribuir al bienestar de su entorno sociofamiliar. Lo hacemos brindando atención presencial a un promedio de 22 madres adolescentes y sus hijos e hijas , en jornada diurna, de lunes a viernes”, explica el Hogar Betania, donde las jóvenes y sus hijos viven y proyectan un mejor futuro.

Ana Julia Cuesta, representante de la Congregación, señaló que esta gran obra social “es de Dios y la Santísima Virgen”.

Para brindar apoyo al Hogar Betania, estos son los contactos:

Instagram: @Proyectoempoderarmebogota

Teléfonos celulares:

305 2054722